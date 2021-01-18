Понедельник, 18 Января 2021 18:14

АрмИнфо.Армянская церковь выставлена на продажу в турецком городе Бурса. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат турецкого парламента Гаро Пайлян, сопроводив запись фотографией церкви.

"Продается дом богослужения? Как общество и государство могут позволить такое? Позор тебе!", - написал депутат, представив также копию расценки за здание церкви, которое составляет 6 млн турецких лир.