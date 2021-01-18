Понедельник, 18 Января 2021 14:40

АрмИнфо. Трехстороннее заявление лидеров РФ, Армении и Азербайджана от 9 ноября, положившее конец шестинедельным боевым действиям в Нагорном Карабахе, не содержит никаких "секретных приложений", заявил 18 января глава российского МИД Сергей Лавров.

"Секретных приложений никаких нет. И я не вижу, какие темы могут быть предметом неких "секретов", - заявил Лавров на пресс-конференции.

Он также отметил, что у Москвы и близко нет мыслей о признании независимости Нагорного Карабаха и включении его в состав России. "Насчет экзотического предложения о том, чтобы включить Нагорный Карабах в состав РФ, как я понимаю, независимость Карабаха никем не

признана, в том числе и Республикой Армения, у нас таких мыслей даже близко нет. Мы исходим из того, что все вопросы этого региона должны решаться между расположенными здесь странами и в первую очередь между Арменией и Азербайджаном", - заявил Лавров.

Он подчеркнул, что РФ будет готова помогать поиску такого решения, которое будет обеспечивать мир, стабильность, безопасность в этом регионе.