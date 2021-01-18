Понедельник, 18 Января 2021 13:50

АрмИнфо. Власть не возражает против заявлений оппозиции о том, что легитимность руководства страны сейчас под вопросом. Об этом заявила руководитель фракции "Мой шаг" Лилит Макунц, обсуждая предложение фракции <Просвещенная Армения> включить предложенную ими программу <План действий по выходу из ситуации сложившейся в Армении> в повестку пленарного заседания.

<Мы заявили, что готовы обсуждать вопрос досрочных выборов и работать в этом направлении>, - заметила Макунц.

По словам депутата, фракция <Просвещенная Армения> предлагает все отложить в сторону и обсудить только представленный ими проект с их повесткой дня. <Так не бывает. Поэтому ваше предложение, несмотря на ваши заявления о том, что оно направлено на решение проблем и ослабление напряженности, получит отрицательное заключение, мы будем голосовать <против>. Из вашего заявления я могу сделать вывод, что ваши действия направлены не на решение проблем и ослабление напряженности, а, наоборот, на эскалацию напряженности>, - заявила депутат.

Глава ПА Эдмон Марукян отметил, что они осуждают насильственное исключение вопросов из повестки дня. <Мы говорили, что действовать вне Конституции неправильно, теперь вы отвергаете все наши действия в рамках Конституции. Что вы хотите? Вы хотите вывести процессы из конституционного курса?>, - задался вопросом Марукян. В результате 76 депутатов проголосовало <против>, 37 <за>. Программа не была включена в повестку пленарного заседания Национального Собрания.