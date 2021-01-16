Суббота, 16 Января 2021 12:54

АрмИнфо. Вчера азербайджанская сторона передала нам тела двух убитых армянских военнослужащих. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо сообщил отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян.

<Вчера никаких поисковых работ не проводилось в связи с визитом Алиева в Шуши. Азербайджанская сторона передала нам тела двух убитых армянских военнослужащих из Мартуни и Талиша. Подобные случаи были и раньше. Также было указано место, где были обнаружены армянские трупы. Мы тоже так поступаем, когда обнаруживаем азербайджанские трупы>, - заметил Тадевосян. Унан Тадевосян добавил, что сегодня поисковые работы продолжаются в Шуши, Гадруте, Джабраиле и Физули.