Пятница, 15 Января 2021 16:10

АрмИнфо. Глава парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян считает, что было бы хорошо изучить отчет об обстоятельствах апрельской войны 2016 года до начала арцахской войны 2020 года. По словам депутата, в отчете отражены наши промахи, и если бы отчет был опубликован раньше, мы смогли бы устранить их. Отчет будет опубликован в ближайшее время.

<Есть факты, которые нужно запомнить и извлечь из них уроки. Нашим органам безопасности стоило больше внимания уделять своим обязанностям. Если после публикации этого отчета соответствующие органы увидят преступные действия или бездействие со стороны кого бы то ни было, конечно, будут последствия. Я лично вижу здесь недостатки, которые следовало устранить сразу после четырехдневной войны 2016 года>, - заметил Кочарян.

На вопрос, стоит ли создать комиссию по изучению обстоятельств этой войны, он заявил, что об этом пока рано говорить. <Я считаю, что это приведет к политизации, сейчас лучше взять паузу, а не искать предателей>, - подчеркнул Кочарян, добавив, что эта война сыграла отрезвляющую роль.

<Ценой тысяч жертв, кажется, мы перейдем из виртуальной действительности в область горькой реальности и поймем, какие у нас обязательства. Надеюсь каждый извлечет из сложившейся ситуации уроки>, - подчеркнул депутат.