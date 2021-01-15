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АрмИнфо. Глава парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян считает, что было бы хорошо изучить отчет об обстоятельствах апрельской войны 2016 года до начала арцахской войны 2020 года. По словам депутата, в отчете отражены наши промахи, и если бы отчет был опубликован раньше, мы смогли бы устранить их. Отчет будет опубликован в ближайшее время.
<Есть факты, которые нужно запомнить и извлечь из них уроки. Нашим органам безопасности стоило больше внимания уделять своим обязанностям. Если после публикации этого отчета соответствующие органы увидят преступные действия или бездействие со стороны кого бы то ни было, конечно, будут последствия. Я лично вижу здесь недостатки, которые следовало устранить сразу после четырехдневной войны 2016 года>, - заметил Кочарян.
На вопрос, стоит ли создать комиссию по изучению обстоятельств этой войны, он заявил, что об этом пока рано говорить. <Я считаю, что это приведет к политизации, сейчас лучше взять паузу, а не искать предателей>, - подчеркнул Кочарян, добавив, что эта война сыграла отрезвляющую роль.
<Ценой тысяч жертв, кажется, мы перейдем из виртуальной действительности в область горькой реальности и поймем, какие у нас обязательства. Надеюсь каждый извлечет из сложившейся ситуации уроки>, - подчеркнул депутат.
|Америабанк 19 января запустит на рынок очередной транш драмовых облигаций в объеме 5 млрд
|Андраник Кочарян считает, что сейчас не время создавать следственную комиссию по расследованию событий 44-дневной войны
|МИД РА: Азербайджан не может быть гарантом надлежащей защиты армянских культурных и религиозных памятников
|Россия готовится к проведению Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу
|Омбудсмен: В Азербайджане на госуровне продолжается политика оголтелого рассизма против армян
|Аршак Гаспарян: Мы предлагаем выдать оружие сотрудникам КГД Армении
|Глава МИД России проведет встречу с послами стран СНГ
|МИД РФ: Россия будет всячески поддерживать налаживание прямого диалога между народами Армении и Азербайджана
|Аркадий Хачатрян: Следственная комиссия по коронавирусу скоро приступит к работе
|СНБ Армении выявила преступную группу, незаконно приобретавшую оружие с полей боев в Карабахе
|За минувшие сутки в Армении выявлено 396 новых случаев заражения коронавирусом
|На территории Армении ожидаются дожди и грозы
|Иран: Окончание карабахского конфликта принесет мир и стабильность в регионе
|Georgian Airways рассчитывает, что рейсы Тбилиси - Ереван - Москва станут регулярными
|Послы США и Франции в РФ проинформированы об итогах переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию
|Специалисты МЧС России продолжают патрулировать Лачинский перевал
|На КПП "Верхний Ларс" скопилось 100 грузовиков
|Работы по реконструкции КПП «Верхний Ларс» начнутся в феврале этого года
|Президенты Туркменистана и Афганистана приняли участие в церемонии ввода в строй ряда совместных инфраструктурных объектов
|АНАДОЛУ: Азербайджан намерен вести переговоры с Россией на предмет строительства железной дороги по территории Армении
|Министр обороны Армении провел встречу с Послом Беларуси в РА
|Глава ISESCO идет на политические провокации, намереваясь объявить Шушу "столицей исламского мира"
|Ара Айвазян: Соглашение от 9 ноября не является документом по урегулированию арцахского конфликта
|Продукты азербайджанского происхождения в Армению не ввозились
|Депутат: Вопрос военнопленных и заложников является для Армении важнейшей проблемой
|Минобразования Армении объявляет о старте подачи заявок по стипендиальной программе им. Лейна Киркланда
|Ара Айвазян: В приоритетах армянской стороны деоккупация территорий Арцаха
|Армянским учащимся будут бесплатно доступны разделы физики и органической химии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Банк ВТБ (Армения) является лидером по количеству упоминаний в СМИ за 3-ий и 4-ый кварталы 2020 года
|В торжественной обстановке введена в строй линия электропередачи по направлению Керки (Туркменистан) – Шиберган (Афганистан)
|Авиакомпания "Россия" открывает рейсы из Петербурга в Ереван с 15 января
|Экс-сопредседатель МГ ОБСЕ: Всеобъемлющее урегулирование в Карабахе необходимо для построения прочного мира и процветания
|<Просвещенная Армения> пока не определилась с позицией по поводу кандидатуры Гагика Джангиряна на пост члена ВСС
|В результате поисковых работ обнаружено тело местной жительницы
|Военный прокурор Армении встретился с сотрудниками прокуратуры России, находящимися в Арцахе
|В Карабахе от коронавируса скончались свыше 30 человек
|Католикос: К церквям в Карабахе не допускают экспертов ЮНЕСКО
|Вазген Манукян: Если бы у власти оставался Серж Саргсян, война бы просто не началась
|Нарушивший молчания уволенный экс-глава СНБ Армении Аргишти Кярамян обвинил Ванецяна в побеге из Шуши
|Из-за опасности схода лавин КПП Ларс закрыт для всех видов траснпорта
|Введена в эксплуатацию железнодорожная линия «Акина-Андхой»
|В Армении изменится порядок прохождения медицинско-социальной экспертизы для военнослужащих и гражданских лиц, получивших ранения в ходе боевых действий
|Специальная предквалификационная программа для перемещенных лиц Арцаха, получивших ранения и инвалидов войны
|В Армении будет внедрен новый институт досудебного рассмотрения судебных дел
|За минувшие сутки в Армении выявлено 448 новых случаев заражения коронавирусом
|На военной базе ЮВО в Гюмри началась вакцинация препаратом "Спутник V" от коронавируса
|МЧС РФ: более 300 объектов восстановлено в Нагорном Карабахе
|Премьер-министр РА: Для преодоления нынешней кризисной ситуации в Армении необходимо приложить особые усилия
|Омбудсмен: В азербайджанском сегменте соцсетей появилась масса призывов к убийству и пыткам в отношении армянских детей
|МИД: Армения намерена открыть свои сухопутные и воздушные границы для иностранцев
|Ара Айвазян: Азербайджан отказывается выполнять взятые на себя обязательства по вопросу возвращения пленных
|Игорь Попов Николу Пашиняну: Россия не предлагала Армении вернуть семь районов "за просто так"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Арарат Мирзоян: Погромы армян в Баку, Кировобаде и Сумгаите стали частью антиармянской политики в Азербайджане
|Армия обороны Арцаха: Азербайджан нарушил режим прекращения огня
|ПА считает, что премьер-министр Армении превысил свои должностные полномочия, подписав трёхстороннее соглашение от 9 ноября 2020 года
|Очередная крупная компания остановила поставки комплектующих для производства турецких беспилотников Bayraktar
|Лилит Макунц: Правительство Армении делает все возможное для скорейшего возвращения военнопленных на Родину
|Гагик Джангирян может стать членом ВСС
|Читать больше
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