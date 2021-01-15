Пятница, 15 Января 2021 14:19

АрмИнфо. Российская Федерация будет всячески поддерживать налаживание прямого диалога между народами Армении и Азербайджана, и проведение совместных мероприятий. Об этом 15 января на традиционном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, подобные инициативы способствуют формированию атмосферы доверия и примирения, что пойдет на пользу народам двух государств, всему региону Южного Кавказа, а значит, и самой Российской Федерации. Москва поддержит гуманитарные акции, если Ереван и Баку продемонстрируют искренний настрой двигаться в этом направлении.

Представитель МИД РФ напомнила, что согласно девятому пункту заявления, подписанного лидерами Армении, Азербайджана и России, предусмотрено разблокировать все экономические и транспортные коммуникации. "Лидеры трех стран на саммите 11 января в Москве уделили особое внимание конкретным шагам по выстраиванию экономических связей, разблокированию коммуникаций и развитию инфраструктуры. По итогам этой встречи создана трехсторонняя рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана. Она должна собраться до конца этого месяца, а до 1 марта предстоит определить график мероприятий по разблокированию объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации международных перевозок", - отметила Мария Захарова.

Она добавила, что предусмотрено сформировать экспертные подгруппы по ключевым направлениям работы, которые детализируют реализацию данного проекта. "Нет никаких сомнений в том, что реализация этих договоренностей пойдет на пользу как армянской, так и азербайджанской сторонам. Будут учтены интересы всех государств. В частности, Армения получит выход на иранский и российский рынки, а Азербайджан через территорию Армении сможет связаться с Нахичеванью ", - резюмировала Мария Захарова.