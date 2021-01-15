Пятница, 15 Января 2021 13:46

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении выявила преступную группу, незаконно приобретавшую оружие с полей боев в Карабахе.

В частности, как отмечается в сообщении СНБ, житель Еревана С.Б., с 27 сентября 2020 года в качестве добровольца отправившийся в Карабах, с предварительного согласия ряда лиц, незаконно приобрел огнестрельное оружие, которое было вывезено из Арцаха в Армению. После этого, 3 ноября 2020 года он договорился о продаже каждого автомата по $500-$600. В результате предпринятых СНБ мер и проведенного обыска в квартире С.Б. были изъяты и конфискованы автоматы Калашникова и другое оружие, запрещенные к обращению.

По итогам следственных действий, предпринятых для установления личности лица, продавшего огнестрельное оружие С.Б., в качестве фигуранта уголовного дела, в тайниках села Тег Сюникской области было обнаружено большое количество патронов, боеприпасов и оружия, незаконно добытых с полей боев для продажи. Так, в ходе обыска было обнаружено 43 автомата Калашникова, большое количество патронов различного калибра, лезвия ножей, кобуры для пистолетов, оптические устройства для прицела винтовок, охотничьи ружья, 1 граната и др.

Служба национальной безопасности Республики Армения продолжает проводить активные оперативно-розыскные мероприятия по выявлению иного возможного оружия и боеприпасов, незаконно вывезенных с полей боев на территорию Республики Армения, и возбуждению уголовных дел в отношении всех причастных к этому лиц. В то же время Служба национальной безопасности РА призывает добровольно сдать оружие, взрывчатые вещества или устройства, которые были незаконно вывезены во время боевых действий или после установления режима прекращения огня, что позволит заявителям быть освобожденными от ответственности.