Пятница, 15 Января 2021 13:00

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко проинформировал послов США и Франции Джона Салливана и Пьера Леви об итогах переговоров главы российского государства Владимира Путина с лидерами Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе встречи послы были проинформированы об итогах переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 11 января. Состоялся обстоятельный обмен мнениями о дальнейших совместных усилиях стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) по нагорно-карабахскому урегулированию", - говорится в сообщении МИД РФ.

Напомним, что 11 января в Кремле по инициативе Владимира Путина состоялись трехсторонние переговоры лидеров РФ, Азербайджана и Армении. Участники рассмотрели ход реализации совместного заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября и обсудили дальнейшие шаги по

решению имеющихся в регионе проблем. По итогам встречи, продлившейся почти четыре часа, было подписано совместное заявление о новых инфраструктурных проектах в Нагорном Карабахе, их реализацию будет курировать трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров.