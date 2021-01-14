Четверг, 14 Января 2021 20:19

АрмИнфо.Работы по проектированию транспортных маршрутов между основной частью Азербайджана и Нахичеваном уже начались. Об этом передает турецкое государственное агентство <Анадолу>.

Согласно источнику, речь идет о восстановлении ж/д линии, действовавшей в советский период. Участок от Баку до поселка Горадиз сохранился, оставшаяся же часть - 166-километровый участок железной дороги от Горадиза до границы с Арменией придется строить заново.

Сообщается, что для строительства 43-километровой части железной дороги, которая проходит по территории Армении, Азербайджан будет вести переговоры с Россией ввиду того, что железные дороги Армении находятся в ведении РЖД (Российских железных дорог).

Агентство сообщает, что 158-километровый участок на территории Нахичевана - от Ордубада до станции Велидаг близ границы Турции, будет капитально отремонтирован. При этом, сообщается, что будет проложен новый отрезок до границы с Арменией протяженностью 14 км.

<Если Ереван решит внести вклад в мир и стабильность в регионе, то подключится к ж/д сетям Азербайджана, что откроет путь для беспрерывного и выгодного транспортного сообщения с Россией и Ираном. Россия аналогично сможет поставлять свою грузы в Армению, Турцию и Иран через территорию Азербайджана. В Иран грузы будут поставляться через станцию Джульфа в Нахичеване>, - говорится в источнике.

Напомним, что накануне в Москве состоялась встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, в ходе которой стороны пришли к согласию касаемо организации железнодорожного сообщения.