Четверг, 14 Января 2021 20:07

АрмИнфо. Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization) проталкивает идею объявить карабахский Шуши <столицей исламского мира>. Об этом как сообщают бакинские СМИ, заявил на брифинге гендиректор ISESCO Салим бин Мухаммад аль-Малик.

Оценивая итоги поездки делегации на "освобожденные от оккупации территории Азербайджана", он, провокационно придавая карабахскому конфликту религиозный характер, сказал: <Мы увидели разрушенные города и культурно-исторические памятники>, явно не заметив бельма на глазу - ту же восстановленную армянами в Шуши старую исламскую мечеть.

ISESC -специализированная организация, занимающаяся вопросами образования, науки, культуры и коммуникации в мусульманских странах, для укрепления связи между государствами членами. Штаб-квартира ИСЕСКО находится в Рабат. Учредителем так называемой <исламской ЮНЕСКО> выступает Организация исламского сотрудничества.