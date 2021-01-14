Четверг, 14 Января 2021 18:09

АрмИнфо. Продукты азербайджанского происхождения в Армению не ввозились. Об этом сообщает Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов РА.

"Время от времени на рынке появляются продукты питания на азербайджанском языке в сочетании с другими языками. Это означает, что продукт предназначен не только для этой страны, но и для других рынков",- говорится в сообщении инспекционного органа.

Ранее сегодня министр экономики РА Ваан Керопян отмечал, что десятки лет на рынке Армении были товары с турецкой и азербайджанской маркировкой, были многочисленные турецкие товары, и это тогда считалось нормальным. "Теперь, если мы будем настаивать на том, чтобы "Сандора" или "Кока-Кола" продавали нам товар, на котором нет маркировки на азербайджанском языке, тогда инфляция повысится до 10%, потому что эти компании должны будут потратить деньги и внести разницу в стоимость товара", - сказал министр.