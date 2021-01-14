Четверг, 14 Января 2021 18:04

АрмИнфо.В целях повышения качества образования в области естественнонаучных дисциплин, а также предоставления качественных учебных материалов для учащихся Армении, Армянский офис Академии Хана и посольство США в Армении начинают сотрудничество, направленное на реализацию процесса локализации разделов физики и химии на веб-сайте Академии Хана. Об этом сообщает образовательный фонд "Айб".

Источник отмечает, что на сайте Академии Хана армянским учащимся будут бесплатно доступны разделы физики и органической химии, укомплектованные по темам, соответствующим государственному стандарту. Особенно в эти дни, когда система образования Армении сталкивается с рядом проблем и вызовов, связанных с переходом на дистанционное обучение, равно как и с пандемией, наличие качественных онлайн-материалов, особенно в области естественнонаучных предметов, более чем важно для обеспечения непрерывности образования детей и повышения их восприятия и интереса к естественным наукам.

В рамках грантовой программы посольства США, до начала следующего учебного года на веб- сайте Академии Хана будут доступны видеоролики, упражнения и статьи по органической химии для учащихся 7-12 классов и по физике и локализованные в соответствии с новыми стандартами.

"Мы считаем, что развитие естественнонаучных дисциплин является приоритетом, и наличие качественных, современных учебных материалов может стать стабильной основой для формирования научно-технологического потенциала и прогресса науки", - говорится в сообщении фонда