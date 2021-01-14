Четверг, 14 Января 2021 16:04

АрмИнфо. Авиакомпания "Россия" с 15 января открывает прямые рейсы из аэропорта Пулково в столицу Армении Ереван. Об этом 14 января сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Полеты будут осуществляться один раз в неделю по пятницам на воздушных судах Airbus A319. Первый рейс FV6921 из базового для авиакомпании аэропорта Пулково в Ереван состоится 15 января", - говорится в сообщении на сайте перевозчика.

Вылет из Пулково планируется в 9:30 мск, обратный рейс из Еревана вылетит в 17:55 по местному времени. Билеты на рейс уже в продаже. На борту самолета пассажиры обязаны носить средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.

В авиакомпании отметили, что Армения в настоящее время полностью сняла запрет на въезд в страну воздушным транспортом для иностранцев, однако для этого им нужно иметь отрицательный тест на коронавирус, который сделан не более чем за трое суток до предъявления на границе. Тест также можно сделать в аэропорту Еревана, однако тогда гражданин будет обязан самоизолироваться до готовности теста, результат которого станет известен в течение 48 часов.

В авиакомпании также напомнили, что, прилетев в Россию, также нужно сдать тест на коронавирус методом ПЦР и предоставить результат в Роспотребнадзор. Результаты тестов, сделанных иным методом, не принимаются. До получения отрицательного результата теста пассажир также обязан соблюдать самоизоляцию.

Согласно расписанию Пулково, в Ереван также выполняет прямые рейсы авиакомпания Nordwind. Ряд авиакомпаний также предлагают добраться до столицы Армении с пересадками.