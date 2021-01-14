Четверг, 14 Января 2021 16:02

АрмИнфо.Всеобъемлющее урегулирование в Карабахе необходимо для построения прочного мира и процветания. Об этом в в своем микроблоге в Твиттер написал бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Керри Кавано.

"Положительным моментом трехсторонней встречи является то, что Путин привержен урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - написал экс-сопредседатель.

Напомним, что в соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.