Четверг, 14 Января 2021 14:39

АрмИнфо. В результате поисковых работ обнаружено одно тело. Погибшей оказалась местная жительница, тело которой было обнаружено в селе Карин Так. Об этом АрмИнфо сообщил начальник отдела по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карабаха Унан Тадевосян.

По его словам, тело женщины было обнаружено вечером 13 января в саду возле собственного дома. Поисковые работы накануне проводились в направлениях Талиш-Мартакерт, Гадрут, Талиш-Матагис, а также в селе Карин Так. Спасатели в ходе поисков нашли только ее.

Тем самым, отметил представитель службы, в ходе поисково-спасательных работ в период с 13 ноября по 13 января, в Карабахе и территориях, перешедших под контроль Азербайджана, было найдено 1 230 тел.