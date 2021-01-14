Четверг, 14 Января 2021 14:36

АрмИнфо. Военный прокурор, заместитель генерального прокурора Армении Ваге Арутюнян встретился с сотрудниками прокуратуры России, осуществляющими службу в рамках обслуживания миротворческих сил ВС РФ в Республике Арцах. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно источнику, Ваге Арутюнян поблагодарил их за выполнение своих служебных обязанностей на высоком уровне, подчеркнув важность в содействии нормальному функционированию миротворческих сил в Арцахе, содействия в укреплении безопасности народа Арцаха и регионального мира.

Военный прокурор заявил, что добросовестная работа сотрудников прокуратуры РФ также способствует сближению отношений между органами прокуратуры Армении и России. По словам Арутюняна важным стимулом для развития данных отношений стал рабочий визит генерального прокурора РА Артура Давтяна в Москву, встреча с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым и достигнутые договоренности.

В рамках этих соглашений принимаются активные меры по возвращению армянских военнопленных, находящихся в Азербайджане, обеспечению их безопасности и защиты основных прав.

С точки зрения исключения или сведения к минимуму случаев нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана, обеспечения контроля над ситуацией, отмечена необходимость установления строгого контроля за подобными случаями в контексте договоренностей, достигнутых между генеральными прокурорами Армении и России.