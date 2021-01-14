Четверг, 14 Января 2021 13:43

АрмИнфо. Бывший глава СНБ Армении Аргишти Кярамян, который был уволен в ходе 44-х дневной войны, однако, после ее окончания назначен на должность заместителя заседателя Следственного комитета, нарушил затянувшееся молчание.

Кярамян в интервью Общественному телевидению Армении рассказал свою версию о взятии Шуши. По словам Кярамяна, когда ситуация вблиз города Шуши накалилась он направился в город, где уже находился бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, занимавшийся обороной города. Затем туда прибыл также экс-глава СНБ, руководитель партии <Родина> Артур Ванецян.

Как сообщил зампредседателя СК, Ванецяна и членов его ополчения поместили в одном из зданий в Шуши. В день наступления азербайджанцев Сейран Оганян попросил Ванецяна занять позиции, однако, тот заявил, что прибыл недавно и еще не готов к бою. Затем Оганян направил к Ванецяну Кярамяна с предложением занять одну из позиций обороны. Зампред СК направился к Ванецяну и описал сложившуюся ситуацию. Ванецян не стал спорить и заметил, что готов защищать Шуши, они вместе с Кярамяном направились в штаб, где перед ними была поставлена задача. Далее, по словам Кярамяна, он проводил отряд Ванецяна на место дислокации. Отряд также сопровождал один полковник и они с Кярамяном решили взять 10 бойцов и разместить их на удобной высоте, что было сделано. На обратном пути Кярамян заметил еще одну выгодную высоту и вновь пошел за людьми из отряда, однако, вернувшись, узнал, что Ванецян в штабе. Затем глава партии <Родина> выехал в Степанакерт.

Как сообщил зампред СК, позднее ему стало известно, что на позициях в Шуши осталось всего 20 человек из отряда Ванецяна, однако, затем и они покинули город.

Также Кярамян не согласился с мнением о том, что он является антироссийским политическим деятелем, в чем его обвинил второй президент Армении Роберт Кочарян.

По словам зампреда СК, на второй день войны он стал развивать армяно-российское взаимодействие в СНБ. Он посетовал, что сейчас многих политических деятелей обвиняют в том, что они являются антироссийскми. По словам Кярамяна, таким образом осуществляется попытка понизить рейтинг данных политических деятелей. Кярамян также подчеркнул, что делал все для развития армяно-российских отношений и очень ценит их.