Четверг, 14 Января 2021 12:41

АрмИнфо.В Армении изменится порядок прохождения медицинско-социальной экспертизы для военнослужащих и гражданских лиц, получивших ранения в ходе боевых действий. Правительство страны на заседании 14 января одобрило данный порядок.

Как отметил министр труда и социальных вопросов РА Месроп Аракелян, предусмотрено, в частности, внедрить упрощенную процедуру получения инвалидных колясок, ходунков и медицинских принадлежностей. В настоящее время решение принимается спустя три месяца после лечения и получения лицом группы инвалидности. Новым решением исполнительного органа наличие группы инвалидности не станет обязательным. Раненные военнослужащие и гражданские лица смогут воспользоваться медицинским оборудованием и принадлежностями без прохождения экспертизы и наличия группы инвалидности. Для этого необходимо лишь наличие соответствующей справки из медицинского учреждения или медицинского освидетельствования на дому, после чего в течение 5 дней полномочный орган оценит степень нужды и примет соответствующее решение. Тем самым, как заметил министр, уже не сами нуждающиеся будут обращаться за содействием, а представители Министерства труда и социальных вопросов на основе данных Министерства здравоохранения будут посещать раненых и на месте принимать решения.