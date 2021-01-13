Среда, 13 Января 2021 17:54

АрмИнфо. Фракция <Просвещенная Армения> на заседании парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам представила проект решения НС <О текущей ситуации и путях выхода из нее. А также о правомерности подписанного 9 ноября 2020 года трехстороннего заявления>.

Докладчик Тарон Симонян заявил, что Армения является парламентским государством и Национальное Собрание играет в нем особую роль. Депутат подчеркнул, что таким образом, НС не может оставаться в стороне от политико-правовых и военно-политических процессов.

<Я предлагаю обсудить вопрос о том, насколько законными были действия премьер- министра, когда он подписал трёхстороннее заявление по Арцаху. Я не спорю, что премьер-министр обладает полномочиями подписывать то или иное заявление. Однако, в данном случае, сложилась ситуация в которой Армения взяла на себя обязательства на государственном уровне. Следовательно, Пашинян не имел право принимать подобное решение без соответствующего решения парламента, учитывая, что мы живем в парламентской республике>, - подчеркнул Симонян.

Депутат также отметил, что пункты, указанные в соглашении от 9 ноября 2020 года, фактически повысили его правовую значимость. Следовательно, ПА считает действия Пашиняна неправомерными.

<Таким образом мы считаем, что премьер Армении превысил свои должностные полномочия взяв на себя обязанности парламента>,- заключил Симонян.