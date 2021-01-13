Среда, 13 Января 2021 16:41

АрмИнфо.Британская компания Andair Ltd прекращает поставки комплектующих для производства турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, которые активно применялись в Арцахской войне со стороны Азербайджана. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

В частности, сообщается, что подобное решение было принято после проведения исследования в ответ на просьбу Посольства Армении прекратить поставки деталей для БПЛА. В результате, компания незамедлительно отменила все заказы турецкой компании Baykar Makina.

Напомним, что аналогичные решения были приняты со стороны компаний Viasat, Trimble Inc. (США), Bombardier Recreational Products (Канада), Rotax (Австрия)