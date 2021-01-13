Среда, 13 Января 2021 16:37

АрмИнфо. Бывший военный прокурор Армении Гагик Джангирян провел встречу с депутатами от правящей фракции <Мой шаг>, по итогам встречи фракция примет решение выдвигать ли кандидатуру Джангиряна на пост члена Высшего судебного совета.

Как сообщает корреспондент АрмИнфо, Джангирян отметил, что его на эту должность выдвинули представители правящей фракции. Однако, он, в случае избрания на данную должность не станет членом политической команды.

<Я намерен заниматься своей профессиональной деятельностью. Я не знаю причастен ли к этому выдвижению премьер-министр Никол Пашинян. Во внутренние обсуждения я не вмешиваюсь>,- заметил юрист.

На ремарку журналистов относительно нашумевшего Матагистского дела, в ходе которого на длительный срок были осуждены трое военнослужащих, а Джангиряна обвинили в том, что дело было сфабриковано, он заявил: <Если бы дело было сфабриковано, меня осудили бы еще в 2008 году, когда сменился военный прокурор>. Отметим, что Джангирян был освобожден с поста военного прокурора и заместителя Генерального прокурора Армении в 2008 году. Дело в том, что в тот период Джангирян на президентских выборах поддержал первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. После событий 1 марта 2008 года Джангирян был осужден за применение насилия в отношении полицейского и был арестован, однако, через год вышел по амнистии. Напомним, что в результате столкновений на митингах оппозиции, последовавших за президентским выборам в Армении 2008 года, на которых де-юре победу одержал Серж Саргсян, 1 марта погибли 10 человек. Расследование по делу продолжается до сих пор. В рамках дела по обвинению в свержении конституционного строя проходят второй президент Армении Роберт Кочарян и ряд высокопоставленных должностных лиц того времени.