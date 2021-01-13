Среда, 13 Января 2021 16:35

АрмИнфо. Правительство Армении предлагает создать Антикоррупционный суд и Апелляционный антикоррупционный суд. Об этом в ходе заседания комиссии по государственно -правовым вопросам заявил министр юстиции Рустам Бадасян.

Министр заметил, что целью создания антикоррупционного суда является стратегия правительства по выявлению и снижению числа коррупционных преступлений.

<Также будет представлен профессиональный подход, в связи с законом о <Конфискации незаконно нажитого имущества>. Предлагается включить в состав Антикоррупционного суда как минимум 25 судей. А в Апелляционный антикоррупционный суд мы намерены включить 10 судей. Создание данных судов повысит эффективность раскрытия коррупционных преступлений в Армении>,- подчеркнул Бадасян.

Бадасян сообщил, что судьи также пройдут тест на добропорядочность. Требование к судьям Апелляционного антикоррупционного суда будут более строгими, нежели к другим судьям.

<При благоприятном сценарии мы надеемся хотя бы частично реализовать эту инициативу до конца текущего года. Мы можем обсудить численность судей в данных судах и предъявляемые к ним требования. А также возможный размер зарплаты>,- заключил министр юстиции.