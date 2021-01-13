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АрмИнфо. Правительство Армении предлагает создать Антикоррупционный суд и Апелляционный антикоррупционный суд. Об этом в ходе заседания комиссии по государственно -правовым вопросам заявил министр юстиции Рустам Бадасян.
Министр заметил, что целью создания антикоррупционного суда является стратегия правительства по выявлению и снижению числа коррупционных преступлений.
<Также будет представлен профессиональный подход, в связи с законом о <Конфискации незаконно нажитого имущества>. Предлагается включить в состав Антикоррупционного суда как минимум 25 судей. А в Апелляционный антикоррупционный суд мы намерены включить 10 судей. Создание данных судов повысит эффективность раскрытия коррупционных преступлений в Армении>,- подчеркнул Бадасян.
Бадасян сообщил, что судьи также пройдут тест на добропорядочность. Требование к судьям Апелляционного антикоррупционного суда будут более строгими, нежели к другим судьям.
<При благоприятном сценарии мы надеемся хотя бы частично реализовать эту инициативу до конца текущего года. Мы можем обсудить численность судей в данных судах и предъявляемые к ним требования. А также возможный размер зарплаты>,- заключил министр юстиции.
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|МИД Армении: 31 год назад международное сообщество стало свидетелем очередного злодеяния против армянского народа в Азербайджане
|В одной из воинских частей Армии обороны Карабаха скончался военнослужащий
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|Обнаружены тела еще 7 армянских военнослужащих
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|КПП "Ларс" закрыт из-за риска схода снежных лавин
|Александр Искандарян: Карабахская проблема никуда не делась
|И.Краснов: Дальнейшее развитие рабочих связей прокуроров будет способствовать упрочению стабильности в Закавказском регионе
|Мгер Григорян с армянской стороны возглавит рабочую группу по разблокированию коммуникаций в регионе
|Представлен график чартерных рейсов из Москвы в Ереван
|Банк ВТБ (Армения) профинансировал компанию «Тойота Ереван»
|Председатель КНР пожелал президенту Армении скорейшего выздоровления
|Задержан гражданин, протаранивший ворота КПП административного комплекса Министерства обороны Армении
|Народному артисту Рубену Матевосяну - 80
|Генеральный прокурор Армении с рабочим визитом посетил Москву
|Война с хачкарами продолжается: ВС Азербайджана вновь осквернили армянские памятники в Гадрудском районе Арцаха
|СК: Уголовное дело, возбужденное по факту смерти экс-главы СНБ Армении Георгия Кутояна, приостановлено
|При министре окружающей среды будет сформирован новый Общественный совет
|ПА: Суд Милана приговорил экс-члена ПАСЕ Луку Волонте к 4 годам лишения свободы за получения взяток от руководства Азербайджана
|Комитет государственных доходов намерен создать мониторинговый центр по контролю игровой сферы
|Арман Татоян: Заявления омбудсмена Азербайджана мало чем отличаются от заявлений Минобороны этой страны
|Защитник прав человека: В результате демаркации границ под угрозой оказался не только аэропорт, но и сам город Капан
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|Замминистра: По причине боевых действий энергосистема Нагорного Карабаха недосчиталась 112,5 МВт установленных мощностей
|Министр: Правительство Арцаха начинает первый этап программы обеспечения жильем граждан, потерявших свою недвижимость в результате войны
|Эксперт: У вакцинированных российской вакциной Sputnik V в Армении осложнений не наблюдается
|Омбудсмен: Если на участке дорог, находящихся под контролем Азербайджана, произойдет ДТП или преступление, непонятно кто займется следственными действиями
|Депутат: Повестка врага продолжает превалировать при решении карабахского вопроса
|Механический подход демаркации границ между Арменией и Азербайджаном поделил дом жителя села Шурнух на две части
|Эдмон Марукян: Решение вопроса, связанного с возвращением наших военнопленных домой, вновь повисло в воздухе
|За минувшие сутки в Армении выявлено 355 новых случаев заражения коронавирусом
|Пашинян назвал немаловажными результаты трехсторонней встречи с Алиевым и Путиным
|Путин рассчитывает на достижение договоренностей по всем проблемам, связанным с Карабахом
|Путин, Пашинян и Алиев приняли совместное заявление по итогам сегодняшней встречи
|Начальник Полиции Армении назначен заместителем министра обороны
|Владимир Путин провел отдельную встречу с главой Азербаджана
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|Родители пропавших без вести военнослужащих собрались у здания ГВСУ
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