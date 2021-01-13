Среда, 13 Января 2021 16:31

АрмИнфо.Сегодня в Армении огромная неопределенность во всех сферах, и никто не знает, где правда, и какова самая эффективная стратегия.

Об этом в интервью "Поговорим о будущем", организованной дискуссионной платформой Futures Studio e журналистом Марком Григоряном, заявил основатель и генеральный директор компаний <Flagship Pioneering> и <Moderna Therapeutics>, соавтор концепции <На перекрёстке>, соучредитель Гуманитарной инициативы <Аврора>, доктор Нубар Афеян.

По его словам, важнейший вопрос в стране - вопрос безопасности - в военной, экономической, медицинской, социальной сфере. "Безопасность должна быть обеспечена. Как минимум 100 лет вопрос безопасности будет стоять на повестке дня", - сказал Нубар Афеян.

Он считает, что политические процессы и ошибки, которые несомненно совершались в разные годы, помешали создать Армению, о которой они мечтали. "К сожалению, и по иронии судьбы, армяне оказались в стране, где могли создать и развить новое будущее, однако, к несчастью, мы не смогли привести будущее нашей мечты в Армению", - отметил ученый.

Нубар Афеян призывает всех сконцентрироваться на будущем и думать о том, какие действия приведут Армению к развитию. По его словам, прогресс можно обеспечить разными средствами, но когда речь идет о взлетах и трансформациях, то необходимо быть нацеленными исключительно на будущее.

Нубар Афеян сравнивает развитие страны с начинающим бизнесом - стартапом, в котором нужно понимать собственные риски, возможности и желания. Он считает, чтобы создавать новое будущее, лидер должен уметь работать с неопределенностями. "Для развития Армении необходимы четкие и амбициозные цели, нужно понимать, что делать, чтобы страна стала местом рождения идей и ценностей. Лидер должен быть нацелен на будущее, уметь брать на себя риски, преодолевать сложности и адаптироваться в различных ситуациях. Страна может развиваться, если у руля будут такие люди", - сказал Нубар Афеян. Он подчеркнул, что армянский народ постоянно пытались уничтожить, поэтому ему нужно пустить корни в будущем, нужно представить себе это будущее и пойти на риск ради него.

"Если мы вместе не создадим это общее будущее, через годы будет слишком поздно. Сегодня люди страдают от явлений, о которых говорили еще в 2001 году, они не могут поставить будущее в приоритет, все смотрят в прошлое. Нужно сделать так, чтобы люди поняли, что нужно смотреть в будущее, чтобы настоящее, крайне болезненное, обрело смысл, содержание, потому что оно служит цели будущего", - отмечает Афеян.

По его мнению, нынешнее положение и кризис, перед которым стоит Армения, открывают также возможности для Диаспоры: <Нужно попытаться

понять, почему Диаспора хочет оставаться членом "клуба" армян. Нужно понять, какую ответственность мы несем перед Арменией. Диаспора не участвует в повседневных решениях. Многие говорят, что участвовать следует, возможно, они правы, но в таком случае возникает вопрос: а что должна делать Диаспора? Кризис, который сейчас сложился в Армении, заставляет вести более серьезный разговор о наших ролях и ответственности>, - сказал ученый.

Нубар Афеян уверен: чтобы укрепить связи Армения-Диаспора, необходимо создать единый орган, однако для этого нужна общая концепция будущего и восприятие общей цели. <Нужны политические повестки, конкурентная среда. В конечном счете, в такой среде появляются общие ценности. Когда ты ищешь помощи, нужно отложить в сторону страх критики, потому что никто не знает правды, но звучащие вопросы могут помочь в поисках истины и обретении ответов. Что бы мы не делали, наступил момент, когда мы все несем ответственность за будущее Армении, а это дает надежду жителям Армении", - заключил Нубан Афеян.