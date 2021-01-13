Среда, 13 Января 2021 13:56

АрмИнфо. В рамках сотрудничества Российско-армянского университета (РАУ) и Фонда <Апкариан> в РАУ как отдельный структурный департамент был создан Центр справедливости и правосудия Арцаха.

Основная миссия Центра заключается в сборе доказательств о преступлениях, совершенных в отношении погибших и пострадавших в Арцахской войне 2020г. (аудио/видео и документы).

По словам директора Института права и политики РАУ Марианны Калашян, свидетельства очевидцев будут доступны для исследований в образовательной и правовой сферах, тем самым способствуя развитию образования, сохранению свидетельств и восстановлению справедливости. В дальнейшем последние могут стать фактической основой для представления судебных исков с целью восстановления нарушенных прав пострадавших лиц или их правопреемников и получения компенсации за утерянную собственность Юридические группы Армении и Арцаха Центра справедливости и правосудия Арцаха, в основном состоящие из студентов-начинающих юристов, будут обучаться методике ведения интервью с пострадавшими от войны лицами в соответствии с международными правовыми стандартами.

По словам сооснователя Центра, судьи Верховного суда административного округа Ориндж штата Калифорния Касия Абгарян Центр справедливости и правосудия Арцаха создан с целью сделать слышимым голос армян, пострадавших в Арцахской войне, а также для регистрации, сохранения и демонстрации их свидетельств. Отметим, что в апреле 2020 года РАУ и Фонд <Апкариан> подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому студентам Института права и политики РАУ будет предоставлена возможность пройти переподготовку в ведущих зарубежных ВУЗах.