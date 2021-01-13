Среда, 13 Января 2021 12:50

АрмИнфо.В результате поисковых работ, проведенных на Физулинском и Джабраильском направлениях, а также на участке между Арцахом и Сюникской областью, обнаружены тела еще 7 военнослужащих. Об этом АрмИнфо сообщил начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян.

По его словам, всего за время поисковых работ обнаружено 1229 тел. Сегодня поисковые работы продолжатся в Каринтаке, Матагисе и Талише.