Среда, 13 Января 2021 12:49

АрмИнфо.Кандидат в премьер-министры Армении от оппозиции Вазген Манукян коснулся трехсторонней встречи в Москве, которая состоялась 11 января.

Манукян, в частности, заявил, что эта встреча стала очередным поражением Армении. "Армения не получила положительного результата от этой встречи, и никакого сдвига в вопросе пленных не произошло. Азербайджан еще раз закрепил то, что хотел. Это было очередное позорное поражение Армении. По итогам трехстороннего заявления от 9 ноября Азербайджан уже получил больше, чем мог мечтать. В то же время Азербайджан постоянно нарушает некоторые пункты данного заявления. Во-первых, пункт 1 о том, что стороны остаются на своих местах, во-вторых, пункт 8 об обмене военнопленными и другими удерживаемыми лицами", - подчеркнул Манукян.

В то же время, по его словам, Алиев в Москве активировал 9 -ый пункт заявления, касающийся разблокировки коммуникаций в регионе, согласно которому Азербайджан получит возможность ездить в Нахичевань через Армению. Этот пункт, по мнению Манукяна, имеет для Баку стратегическое значение.

"Что Армения могла получить от встречи 11 января, но так и не получила? Во-первых, должен был быть поднят вопрос о том, что пункт 1 трехстороннего заявления от 9 ноября, был нарушен Азербайджаном. Все это представляет опасность для Сюника. Кроме того, в документе нет и речи об урегулирования конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ по статусу Арцаха, что также стало очередным поражением Еревана. И, конечно же, нужно было решить вопрос, связанный с пленными. Трехсторонняя встреча 11 января и совместное заявление подтвердили наше мнение о том, что символ поражения должен уйти, иначе наши потери и унижения продолжатся", - заключил Манукян.