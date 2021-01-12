Вторник, 12 Января 2021 20:40

АрмИнфо. "Я не могу серьезно относиться к заявлениям о том, что карабахский конфликт решен", - сказал12 января директор Института Кавказ Александр Искандарян в ходе видеоконференции.

Он подчеркнул, что трехстороннее заявление, которое было подписано накануне в Москве, не про решение карабахского конфликта. По убеждению Искандаряна, карабахский конфликт сейчас решить нельзя. "Ждать что после войны, которую Азербайджан выиграл вместе с Турцией, Баку станет более сговорчивым, чем до войны, было бы просто наивно", - заметил эксперт. Он добавил, что азербайджанцы, в отличие от некоторых, имеют стратегию. "Она примитивная, иногда дубовая, брутальная, но она есть. Эта стратегия, собственно такая, как и была - давить на армянские стороны, всеми возможными способами, теперь уже не военными, а дипломатическими, экономическими, коммуникативными, чтобы принудить пойти на их условия", - сказал Искандарян, подчеркнув, что Азербайджан продолжает войну не военными средствами, а давя на больные места армян - заложники и территории. Он констатировал, что карабахская проблема никуда не делась, что очевидно по поведению азербайджанской стороны.

Что касается армянской стороны, то, как заметил Искандарян, нужно работать над тем, что отстаивать свою точку зрения на данную проблему. "Нужно обеспечить безопасность, выполнять предыдущее соглашение, чтобы идти к следующим. Это азбука переговорного процесса. А у нас есть положения, которые все еще не выполнены", - заметил он.

Однако для того, чтобы это делать, по убеждению главы Института Кавказа, необходимо иметь государство за своей спиной. <Нужна компетенция. Нужно правильным образом правильных людей мобилизовать на дипломатическую работу, активизировать работу лоббистов, юристов, экономистов, проводить лоббинги в разных странах. Нужна централизованная работа по разным направлениям, разными людьми, управляя этим процессом с единого центра", - представил свое мнение Искандарян.

В этом контексте он отметил, что Азербайджан работает в этом направлении, пусть даже иногда смехотворным образом, однако работает. Вместе с тем политолог подчеркнул, что после шока в Армении необходима рационализация и квалифицированная дипломатическая работа по всем направлениям. "После чего уже можно будет говорить, к примеру, об открытии дорог", - сказал он.