Вторник, 12 Января 2021 20:39

АрмИнфо. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что дальнейшее развитие рабочих связей прокуроров России, Азербайджана и Армении отвечает интересам народов всех трёх государств и будет способствовать упрочению стабильности в Закавказском регионе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

12 января состоялись двусторонние и трёхсторонняя встречи генпрокурора России Игоря Краснова с главами надзорных ведомств Азербайджана Кямраном Алиевым и Армении Артуром Давтяном. По словам Игоря Краснова, знаковый характер встреча приобретает в свете договорённостей, которые были достигнуты накануне Президентом России и Азербайджана, а также премьер-министром Армении на переговорах по Нагорному Карабаху. Краснов также отметил особый характер отношений прокуратур трёх государств, основанных на добрых традициях дружбы и взаимоуважения. <Мы успешно сотрудничаем в двустороннем формате, а также на площадках международных организаций: ООН, Содружества Независимых Государств, Совета Европы, Межгосударственного совета по противодействию коррупции, Международной ассоциации прокуроров>, - сказал он. По большинству вопросов, считает он, взаимодействия в правовой сфере позиции совпадают. <Дальнейшее развитие рабочих связей прокуроров отвечает интересам народов всех трёх государств и будет способствовать упрочению стабильности в Закавказском регионе>,

- сказал генеральный прокурор России, выразив уверенность в том, что конструктивный диалог и впредь будет интенсивно развиваться. Перед прокурорами стоят общие задачи по борьбе с современными угрозами, такими как терроризм, коррупция, киберпреступность, экологические преступления, а также обеспечение защиты прав и свобод граждан. Краснов уверен, что ни одно государство неспособно в одиночку бороться с транснациональной преступностью - для это нужны знания и усилия каждого прокурора. Краснов выразил надежду на более частые личные контакты и сказал, что будет рад видеть коллег из Армении и Азербайджана в январе следующего года в Москве на торжественных мероприятиях по случаю 300-летия российской прокуратуры.

Между тем, как передает пресс-служба Генеральной прокуратуры Армении, в ходе встречи Артур Давтян указал на необходимость скорейшего выполнения восьмого пункта трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября 2020 года, о возвращении в коротки е сроки армянских военнопленных и других задержанных и гарантирования их жизни, здоровья и других прав. Генпрокурор РА подчеркнул, что возвращение военнопленных и гражданских лиц станет возможной гарантией выполнения других договоренностей, достигнутых в трехстороннем заявлении. В этом контексте Артур Давтян поднял вопрос защиты региона от международного терроризма и совместной борьбы с ним