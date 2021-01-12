Вторник, 12 Января 2021 20:39

АрмИнфо. Вице-премьер РА Мгер Григорян с армянской стороны возглавит трехстороннюю рабочую группу по разблокированию транспортных и экономических коммуникаций в регионе. Об этом говорится в сообщении, распространенном офисом вице-премьера.

Напомним, что накануне в Москве по итогам встречи глав России,Армении и Азербайджана было подписано совместное заявление, в котором стороны поддержали предложение о создании трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров трех государств. Рабочая группа до 30 января 2021 года проведет первое заседание, по результатам которого сформирует перечень основных направлений работы, установив в качестве приоритетов железнодорожное и автомобильное сообщение, а также определит иные направления по согласованию между тремя странами.