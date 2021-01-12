Вторник, 12 Января 2021 18:37

АрмИнфо. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил письмо президенту Армении Армену Саркисяну.

Как передает пресс-служба президента РА, в своем послании глава КНР от своего имени и от имени своей супруги Пен Лиюань пожелал Армену Саркисяну и его супруге Нуне Саркисян скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что президент РА и его супруга в Лондоне заболели коронавирусом. Причем, течение болезни Армена Саркисяна тяжелое