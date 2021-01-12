Вторник, 12 Января 2021 17:52

АрмИнфо. Сегодня свой юбилей отмечает народный артист Армянской ССР, певец, композитор, педагог Рубен Матевосян. Народному артисту исполнилось 80 лет.

В связи с днем рождения Матевосяна, Министерство культуры, науки, образования и спорта Армении распространило следующее сообщение:

<Неоценимы большой опыт и преданность любимого певца в деле развития и популяризации армянского песенного искусства. Его непревзойденное исполнение и своеобразный подход к песенному искусству на протяжении многих лет придавали новое дыхание армянскому народному репертуару. Песни и романсы армянских композиторов, звучащие в исполнении Рубена Матевосяна, во все времена восхищали поколения и обогащали духовно-культурную жизнь.

С наилучшими пожеланиями поздравляем господина Матевосяна и желаем ему неисчерпаемой силы и энергии, крепкого здоровья, осуществления блестящих творческих идей>.