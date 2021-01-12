Вторник, 12 Января 2021 17:48

АрмИнфо. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила о том, что азербайджанские военнослужащие вновь осквернили армянские памятники в Гадрудском районе Арцаха. Об этом Нагдалян написала в микроблоге Twitter, выложив соответствующее видео.

Нагдалян, в частности, отметила: <Очередное видео, распространившееся в социальных сетях. Данное видео доказывает, что представители ВС Азербайджана намерено оскверняют армянские памятники. Памятники были осквернены в селе Аракел Гадрудского района>.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда представители ВС Азербайджана оскверняют армянские памятники и кладбища. Подобные случаи были зафиксированы в селе Талиш и городе Шуши.