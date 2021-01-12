Вторник, 12 Января 2021 16:05

АрмИнфо. В результате демаркации границ между Арменией и Азербайджаном под угрозой оказался не только аэропорт, но и территория всего города Капан. Об этом в ходе пресс-конференции заявил омбудсмен Армении Арман Татоян.

Татоян отметил, что офис омбудсмена Армении провел исследования на взлетной полосе аэропорта в Капане, и пришел к выводу, что аэропорт находится под прямой угрозой. Более того, под угрозой также находится межгосударственная дорога из Еревана в Капан.

<В некоторых местах новая граница проходит через дома граждан Армении. Есть проблемы с трассами Капан-Чакатен, Шикахох, Сирашен, Неркин Ханд и Цав. Эти дороги играют для жителей данных населённых пунктов жизненно важное значение. На участках дорог, связывающих эти населенные пункты уже развешаны азербайджанские флаги и стоят вооруженные люди>, - заметил Татоян.

Омбудсмен подчеркнул, что в результате демаркации границ, под угрозой оказались жизни людей, проживающих в селах Хознавар, Хнацах, Нрнадзор и Агарак. Также угроза нависла над собственностью данных людей.

<Под угрозой оказалась психологическая и физическая неприкосновенность наших соотечественников. Антиармянская пропаганда в Баку продолжает набирать обороты. Наши соотечественники в опасности, эти вопросы необходимо срочно решать>, - заметил Татоян.

Защитник прав человека заметил, что ряд территорий Армении в Сюникской и Гегаркуникской области перешли к противнику. Это лишило ряд граждан возможности зарабатывать на жизнь, что грубейшим образом нарушило их право на собственность.

<В частности, Азербайджану перешли 11 домов в селе Шурнух. В общине Тех было отдано около 2.000 га территории, а в Воротане противнику перешло 236 га территории. Часть садов в Воротане были построены на территории, предоставленной местными властями, но и ее отдали противнику. В селе Егвард отдано 160 га, в Чакатене 55 га, а в Агараке около 60 га земель.

Подобные проблемы имеют место быть также в Гегаркунике. Я считаю, что руководство Азербайджана обязано выплатить данным гражданам компенсацию. Я уже обсудил этот вопрос с представителем Армении в ЕСПЧ и мы намерены придать данному вопросу правовую оформленность>,- заключил Татоян.