Вторник, 12 Января 2021 16:04

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян сообщил, что Азербайджан намеренно политизирует вопрос, связанный с армянскими пленными. Об этом Татоян сообщил на пресс-конференции. Омбудсмен заметил, что политизировать подобные вопросы недопустимо. По словам Татояна, Азербайджан всегда затягивал вопрос, связанный с военнопленными, с тем, чтобы создать в армянском обществе напряженность.

Защитник прав человека вновь подчеркнул, что представитель Азербайджана в ООН распространил письмо, в котором красной нитью проходил вопрос 62 армян, плененных после 9 ноября. По словам омбудсмена, увязать вопросы, связанные с пленными, с территориальными вопросами недопустимо. Омбудсмен заметил, что ранее азербайджанский дипломат отмечал, что жители Ширакской области Армении были переброшены в Арцах для проведения диверсии.

"Я осуждаю подобные заявления, и подчеркиваю, что подобные действия являются грубым нарушением международного права. Проблема связанная с пленными сильно искажена и права наших соотечественников нарушены. В итоге, возникла необходимость вмешательства защитника прав человека. Сегодня ответ омбудсмена на письмо азербайджанского постпреда распространен в международных организациях. Мы постоянно ведем работу с нашими международными коллегами",- сообщил он.

Татоян отметил, что подобные действия Азербайджана смело можно расценить как полное игнорирование международного права по защите прав пленных. "Омбудсмен заявляет, что 62 человека из Ширакской области, а также все другие пленные, содержащиеся в Азербайджане, являются военнопленными и попали в плен в ходе выполнения воинского долга. Следовательно, они должны быть незамедлительно освобождены", - подчеркнул Татоян.

Защитник прав человека заявил, что грубым нарушением прав человека является также возбуждение в отношении 62 пленных уголовных дел и их квалификация, как террористов. "Они не могут являться террористами только потому, что принимали участие в боевых действиях. Данное требование зафиксировано в Третьей Женевской конвенции 1949 года. Вне зависимости от политических процессов пленные должны быть возвращены на Родину", - подчеркивается в заявлении омбудсмена.

Арман Татоян заметил, что позиция Азербайджана о том, что положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года распространяется только на тех людей, которые попали в плен до подписания Заявления, является недопустимой. По словам омбудсмена, данная ситуация распространяется на всех пленных без исключения. Более того, по словам Татояна, в рамках соглашения Азербайджану армянской стороной были возвращены двое диверсантов, осужденных в Арцахе за убийство. Следовательно, становится очевидным, что затягивание процесса возвращения пленных носит исключительно искусственный характер.

Также Татоян заметил, что антиармянская пропаганда в Азербайджана набирает обороты. В частности, в ходе парада в Баку президента Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Эрдоган выступили с заявлениями, в которых явственно видна армянофобия. Более того, подобную точку зрения также подкрепляет поведение Алиева в Баку при встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Омбудсмен заметил, что азербайджанские военнослужащие выкладывают в интернет фото и видео убийств армян, и все это делается без зазрения совести. "На кадрах убийств и глумления, совершенных азербайджанскими военными, они повторяют те же слова и выражения, которые произносят их политическое руководство",- подчеркнул Татоян.

Отметим, что в декабре в Арцахе в районе села Хцабред Гадрудского региона, попали в плен к противнику попало 62 военнослужащих.