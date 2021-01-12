Вторник, 12 Января 2021 14:20

АрмИнфо.Правительство Арцаха начинает первый этап программы обеспечения жильем граждан,потерявших свою недвижимость в результате войны. Об этом 12 января на своей странице в Facebook написала министр труда, социальных вопросов и жилищного строительства республики Мане Тандилян.

Она отметила, что на данном этапе решаютс я жилищные проблемы жителей сельских общин пр Аскеранского, Мартунинского,

Мартакертского и Шушинского районов. Предоставляемые дома будут отремонтированы и меблированы. Предусматривается возможность заниматься сельским хозяйством, в зависимости от предпочтений семьи. " Предоставление жилых домов будет осуществлено в ближайшие месяцы. Мы делаем все, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить эффективные жилищные условия гражданам, испытывающим жилищные проблемы", - отметила министр