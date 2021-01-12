Вторник, 12 Января 2021 13:48

АрмИнфо.Защитник прав человека Арман Татоян посетил области Сюник и Гегаркуник, и выявил ряд серьезных проблем в рамках демаркации границ, которым нет решения в долгосрочной перспективе.

В ходе пресс-конференции Татоян отметил, что существует ряд вопросов, которые представляют собой прямые угрозы безопасности и праву на жизнь. В качестве примера он указал на вопросы, связанные с правовой сферой.

<Представьте, какое законодательство будет применяться, если, например, произойдет дорожно-транспортное происшествие на так называемых азербайджанских территориях. Что, если, например, произошло преступление? Если учесть, что это территория Азербайджана, значит азербайджанские следственные органы должны приехать, осуществить следственные действия или другое производство в отношении граждан Армении и плюс ко всему подвергнуть их проводу в свои следственные органы?>, - задался вопросом Защитник прав человека. Татоян отметил, что это вопросы, которые вообще не регулируются.

<Наши государственные органы не имеют представления об этих вопросах. Личный состав Вооруженных Сил Армении и Личный состав погранвойск Службы национальной безопасности Республики Армения несут героическую самоотверженную службу на местах. Российские пограничные войска также играют важную роль. Однако то о чем я беспокоюсь, это правовые вопросы, по которым нет регламентов, их нужно срочно решать>, - заключил Защитник прав человека Армении.