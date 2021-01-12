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АрмИнфо. В ходе мониторинга, проведенного в рамках процесса демаркации границ, были зафиксированы проблемные случаи. Об этом в ходе пресс-конференции заявил Защитник прав человека Армении Арман Татоян.
<Например, село Шурнух в общине Гориса было разделено автомобильным транспортом на две части: азербайджанскую и армянскую. А, дом и сарай жителя села Степы Мовсисяна поделили на две части. <Происходящее является последствием того, что мы используем механические подходы. Процесс определения границ не может осуществляться механическими путем>, - подчеркнул омбудсмен.
По словам Защитника прав человека, разные участки армянских дорог находятся под контролем Азербайджана, там установлены азербайджанские флаги и знаки.
<В настоящее время 21 км из 68 км участка дороги от Гориса до Воротана, Шурнуха и Капана частично находится под контролем Азербайджана. Азербайджанские солдаты выставляют плакаты и постеры на дороге с провокационной целью, и регулярно появляясь на этих дорогах с оружием. <Эти дороги соединяют наши населенные пункты. Эта проблема возникла из-за применения механических подходов>, - заключил Татоян.
|Замминистра: По причине боевых действий энергосистема Нагорного Карабаха недосчиталась 112,5 МВт установленных мощностей
|Министр: Правительство Арцаха начинает первый этап программы обеспечения жильем граждан, потерявших свою недвижимость в результате войны
|Эксперт: У вакцинированных российской вакциной Sputnik V в Армении осложнений не наблюдается
|Омбудсмен: Если на участке дорог, находящихся под контролем Азербайджана, произойдет ДТП или преступление, непонятно кто займется следственными действиями
|Депутат: Повестка врага продолжает превалировать при решении карабахского вопроса
|Механический подход демаркации границ между Арменией и Азербайджаном поделил дом жителя села Шурнух на две части
|Эдмон Марукян: Решение вопроса, связанного с возвращением наших военнопленных домой, вновь повисло в воздухе
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|Пашинян назвал немаловажными результаты трехсторонней встречи с Алиевым и Путиным
|Путин рассчитывает на достижение договоренностей по всем проблемам, связанным с Карабахом
|Путин, Пашинян и Алиев приняли совместное заявление по итогам сегодняшней встречи
|Начальник Полиции Армении назначен заместителем министра обороны
|Владимир Путин провел отдельную встречу с главой Азербаджана
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|Армения вновь оказалась в <красном списке> Министерства здравоохранения Украины
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Родители пропавших без вести военнослужащих собрались у здания ГВСУ
|Софья Овсепян рассказала, почему она решила покинуть фракцию "Мой шаг"
|В. Путин: Во всех своих действиях по Карабаху Россия следовала принципам Минской группы ОБСЕ
|Путин при встрече поочередно обнял Алиева и Пашиняна, те поздоровались друг с другом
|В.Путин: договоренности по Карабаху последовательно реализуются
|ПА: Азербайджан пытается "продать" военнопленных армянской стороне по более высокой цене
|Ара Абрамян: Языком угроз Алиев может запугать только свой народ
|Ани Самсонян: Внеочередные парламентские выборы сейчас не стоят в повестке дня партии <Просвещенная Армения>
|Останки еще 14 человек обнаружены в районе Зангилана
|Депутат от езидской общины Армении предложил в последнюю субботу сентября праздновать день нацменьшинств
|Президент Армении заговорил о необходимости построения Четвертой Республики
|Пашинян прибыл в Москву для встречи с Путиным и Алиевым
|Горбачев рассказал, каким должно быть решение конфликта в Карабахе
|Вице-спикер Лена Назарян стала членом парламентской комиссии по правам человека
|Арман Татоян: Азербайджан намеренно политизирует вопрос, связанный с армянскими пленными
|В Армении водитель автомобиля решил проскочить перед поездом и застрял на путях
|За минувшие сутки в Армении выявлено 157 новых случаев заражения коронавирусом
|Кортежу главы армянского правительства удалось добраться до аэропорта "Звартноц"
|Путин и Макрон обсудили вопросы, связанные с предстоящей в Москве трёхсторонней встречей лидеров России, Азербайджана и Армении
|Владимир Путин провел совещание по Карабаху
|Обнародована повестка визита Пашиняна в Москву
|Состоялись встречи делегации Tуркменистана с руководством Aфганистана
|МИД РА: Решительно осуждаем инициированное Азербайджаном уголовное преследование против армянских военнопленных
|Состоялась встреча глав служб безопасности Армении и Азербайджана
|Глава САР Николу Пашиняну: Армянская община России ждёт Вашей отставки, а не приезда в Москву
|Партия "Наследие" требует от премьер-министра Армении отказаться от поездки в Москву
|Генрих Мхитарян подпишет новый контракт с "Ромой"
|ГСЧС Карабаха: За истекшие сутки обнаружены останки еще троих армянских военнослужащих
|Омбудсмен РА: Механические подходы при определении государственных границ Республики Армения должны быть исключены
|За сутки в Армении подтверждено 379 новых случаев заболеваемости COVID-19, скончались 14 человек
|Омбудсмен Армении: Безопасность государственных границ РА находится под угрозой
|В Армении есть закрытые автодороги, КПП "Ларс" открыт
|Еще один депутат Национального Собрания Армении приняла решение покинуть правящую фракцию "Мой шаг"
|Споксмен МИД РА: Соглашение о безвизовом режиме между Арменией и Азербайджаном не действуют де-факто
|Президент Армении призывает полномочные органы страны руководствоваться национальными интересами и Конституцией
|Партия <Справедливость> призывает политические силы Армении добиваться отставки премьер-министра Пашиняна
|У города Веди обнаружен труп в ящике
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 11 января
|Арцвик Минасян сообщил, что оппозиция обратиться в административный суд и предотвратит сдачу территорий Азербайджану
|Генпрокуратура: Уголовное дело в отношении экс-депутата Левона Саркисяна направлено в суд
|Арман Татоян: Все армяне, находящиеся в азербайджанском плену, должны быть срочно возвращены на Родину
|Министр юстиции заверяет, никакого тайного документа, о сдаче территорий нет
|Министерство экономики выступает против предложения Минздрава о продлении карантина
|Читать больше
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