Вторник, 12 Января 2021 13:47

АрмИнфо. В ходе мониторинга, проведенного в рамках процесса демаркации границ, были зафиксированы проблемные случаи. Об этом в ходе пресс-конференции заявил Защитник прав человека Армении Арман Татоян.

<Например, село Шурнух в общине Гориса было разделено автомобильным транспортом на две части: азербайджанскую и армянскую. А, дом и сарай жителя села Степы Мовсисяна поделили на две части. <Происходящее является последствием того, что мы используем механические подходы. Процесс определения границ не может осуществляться механическими путем>, - подчеркнул омбудсмен.

По словам Защитника прав человека, разные участки армянских дорог находятся под контролем Азербайджана, там установлены азербайджанские флаги и знаки.

<В настоящее время 21 км из 68 км участка дороги от Гориса до Воротана, Шурнуха и Капана частично находится под контролем Азербайджана. Азербайджанские солдаты выставляют плакаты и постеры на дороге с провокационной целью, и регулярно появляясь на этих дорогах с оружием. <Эти дороги соединяют наши населенные пункты. Эта проблема возникла из-за применения механических подходов>, - заключил Татоян.