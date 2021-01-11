Понедельник, 11 Января 2021 19:29

АрмИнфо. Эпидемическая ситуация с COVID-19 в Армении остается напряженной. С целью снижения риска распространения болезни принято решение о продлении в стране карантина до 11июля текущего года.

Согласно информации, решение принято так же и на основе рекомендации ВОЗ об опасности третьей волны роста эпидемии с учетом опыта таких стран как Англия, Испания, Германия, Франция, Россия. Карантийные правила будут действовать во всех КПП пунктах госграницы страны.

Отмечается, что с учетом текущей эпидемической ситуации в Армении, предприняты определенные меры по смягчению применяемых во время карантина мер и ограничений. В частности, отмечается что не граждане Республики Армения могут пересечь границу для въезда в Республику Армения через пункты пропуска через сухопутную границу, если они въезжают на территорию Армении с документом, подтверждающим отсутствие диагноза COVID-19 на полимеразную цепную реакцию, выданную не позднее 72 часов. Также отбор проб проводится не только на КПП воздушных границ, как ранее, но и сухопутных и режим самоизоляции проходит до получения отрицательного результата ПЦР. Так ведомство напоминает, что карантийные ограничения на проведение массовых мероприятий отменены, в том числе снято ограничение на количество участников массовых мероприятий (ранее 60 участников) и мероприятий в закрытых помещениях.