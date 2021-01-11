Понедельник, 11 Января 2021 16:44

АрмИнфо. У Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета Армении проходит акция родителей пропавших без вести военнослужащих. По сведению некоторых из них, чьи дети были в Джебраиле, весь личный состав офицеров Джебраила, приводя солдат на передовую, оставили их и сбежали. В связи с этим родители подключили юристов, поскольку хотят, чтобы виновные понесли согласно закону, справедливое наказание за содеянное.

С октября прошлого года, по словам одной из матерей пропавших без вести военнослужащих Лилит Бадалян, связи с сыном нет. <Мы хотим, чтобы нас услышали, чтобы работали в этом направлении, а не шли после работы к себе домой и спокойно спали, в то время как мы бегаем из одной инстанции в другую. С нами должен быть кто-то руководящий, кто смог бы ответить на все вопросы>, - сказала она. Кроме того, было отмечено, что 2 ноября группа родителей обратилась с официальным сообщением в Следственный комитет, в котором представила преступления военного командования, в частности неверные приказы, в результате которых армянская сторона понесла потери.

Вместе с тем, Л. Бадалян выразила надежду, что в рамках рабочего визита премьер- министра Армении в Москву и встречей с главой Азербайджана удастся решить вопросы, связанные с возвращением пленных, без вести пропавших и т.д.

<Премьер-министр должен что-то сделать, и я верю, что сделает. Вопрос должен решиться, потому что родители находятся в таком состоянии, что на все готовы>, - подчеркнула она.