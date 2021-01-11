Понедельник, 11 Января 2021 16:05

АрмИнфо.Во всех своих действиях по Карабаху Россия следовала принципам Минской группы ОБСЕ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Особо хотел бы при этом отметить, что во всех своих действиях Россия стремилась следовать ключевым наработкам, достигнутым в Минской группе ОБСЕ. Мы продолжаем регулярно сверять с партнерами, с председателями Минской группы наши действия", - сказал он на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер- министром Армении Николом Пашиняном.

Глава российского государства отметил, что для контроля за соблюдением перемирия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и

вдоль Лачинского коридора по просьбе армянской и азербайджанской сторон развернут российский миротворческий контингент.

"Создана система эффективного обеспечения соблюдения режима прекращения огня. В зоне ответственности российских миротворцев

действует 23 наблюдательных поста, еще четыре дополнительных поста отвечают за безопасность движения по коридору. Сейчас обстановка в регионе спокойная", - сказал он.