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|Омбудсмен Армении: Президент Азербайджана продолжает вести политику ксенофобии и армянофобии
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|Премьер-министр РА: Нашим приоритетом для дальнейшей реализации трехстороннего заявления от 10 ноября является полный обмен пленными, заложниками и телами погибших
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АрмИнфо.Во всех своих действиях по Карабаху Россия следовала принципам Минской группы ОБСЕ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Особо хотел бы при этом отметить, что во всех своих действиях Россия стремилась следовать ключевым наработкам, достигнутым в Минской группе ОБСЕ. Мы продолжаем регулярно сверять с партнерами, с председателями Минской группы наши действия", - сказал он на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер- министром Армении Николом Пашиняном.
Глава российского государства отметил, что для контроля за соблюдением перемирия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и
вдоль Лачинского коридора по просьбе армянской и азербайджанской сторон развернут российский миротворческий контингент.
"Создана система эффективного обеспечения соблюдения режима прекращения огня. В зоне ответственности российских миротворцев
действует 23 наблюдательных поста, еще четыре дополнительных поста отвечают за безопасность движения по коридору. Сейчас обстановка в регионе спокойная", - сказал он.
|Родители пропавших без вести военнослужащих собрались у здания ГВСУ
|Софья Овсепян рассказала, почему она решила покинуть фракцию <Мой шаг>
|В. Путин: Во всех своих действиях по Карабаху Россия следовала принципам Минской группы ОБСЕ
|Путин при встрече поочередно обнял Алиева и Пашиняна, те поздоровались друг с другом
|В.Путин: договоренности по Карабаху последовательно реализуются
|ПА: Азербайджан пытается "продать" военнопленных армянской стороне по более высокой цене
|Ара Абрамян: Языком угроз Алиев может запугать только свой народ
|Ани Самсонян: Внеочередные парламентские выборы сейчас не стоят в повестке дня партии <Просвещенная Армения>
|Останки еще 14 человек обнаружены в районе Зангилана
|Депутат от езидской общины Армении предложил в последнюю субботу сентября праздновать день нацменьшинств
|Президент Армении заговорил о необходимости построения Четвертой Республики
|Пашинян прибыл в Москву для встречи с Путиным и Алиевым
|Горбачев рассказал, каким должно быть решение конфликта в Карабахе
|Вице-спикер Лена Назарян стала членом парламентской комиссии по правам человека
|Арман Татоян: Азербайджан намеренно политизирует вопрос, связанный с армянскими пленными
|В Армении водитель автомобиля решил проскочить перед поездом и застрял на путях
|За минувшие сутки в Армении выявлено 157 новых случаев заражения коронавирусом
|Кортежу главы армянского правительства удалось добраться до аэропорта "Звартноц"
|Путин и Макрон обсудили вопросы, связанные с предстоящей в Москве трёхсторонней встречей лидеров России, Азербайджана и Армении
|Владимир Путин провел совещание по Карабаху
|Обнародована повестка визита Пашиняна в Москву
|Состоялись встречи делегации Tуркменистана с руководством Aфганистана
|МИД РА: Решительно осуждаем инициированное Азербайджаном уголовное преследование против армянских военнопленных
|Состоялась встреча глав служб безопасности Армении и Азербайджана
|Глава САР Николу Пашиняну: Армянская община России ждёт Вашей отставки, а не приезда в Москву
|Партия "Наследие" требует от премьер-министра Армении отказаться от поездки в Москву
|Генрих Мхитарян подпишет новый контракт с "Ромой"
|ГСЧС Карабаха: За истекшие сутки обнаружены останки еще троих армянских военнослужащих
|Омбудсмен РА: Механические подходы при определении государственных границ Республики Армения должны быть исключены
|За сутки в Армении подтверждено 379 новых случаев заболеваемости COVID-19, скончались 14 человек
|Омбудсмен Армении: Безопасность государственных границ РА находится под угрозой
|В Армении есть закрытые автодороги, КПП "Ларс" открыт
|Еще один депутат Национального Собрания Армении приняла решение покинуть правящую фракцию "Мой шаг"
|Споксмен МИД РА: Соглашение о безвизовом режиме между Арменией и Азербайджаном не действуют де-факто
|Президент Армении призывает полномочные органы страны руководствоваться национальными интересами и Конституцией
|Партия <Справедливость> призывает политические силы Армении добиваться отставки премьер-министра Пашиняна
|У города Веди обнаружен труп в ящике
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 11 января
|Арцвик Минасян сообщил, что оппозиция обратиться в административный суд и предотвратит сдачу территорий Азербайджану
|Генпрокуратура: Уголовное дело в отношении экс-депутата Левона Саркисяна направлено в суд
|Арман Татоян: Все армяне, находящиеся в азербайджанском плену, должны быть срочно возвращены на Родину
|Министр юстиции заверяет, никакого тайного документа, о сдаче территорий нет
|Министерство экономики выступает против предложения Минздрава о продлении карантина
|Заболевание коронавирусом у президента Армении проходит тяжело
|Правозащитники Армении требуют от Минюста пояснений, касающихся тайного договора
|Президент Армении выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Уругвая
|Омбудсмен Армении: Президент Азербайджана продолжает вести политику ксенофобии и армянофобии
|Специалисты МЧС России контролируют восстановление инфраструктуры на территории Нагорного Карабаха
|Рустам Бадасян: В Минюст Армении не поступало никакого договора в рамках какой- либо процедуры
|За сутки из Еревана в Степанакерт доставлено 181 беженцев
|Премьер-министр РА: Нашим приоритетом для дальнейшей реализации трехстороннего заявления от 10 ноября является полный обмен пленными, заложниками и телами погибших
|МЧС: Дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнской области, закрыты
|ГСЧС НКР: В Арцахе найдены тела 6 армянских военнослужащих
|За минувшие сутки в Армении выявлен 361 новый случай заражения коронавирусом
|Температура воздуха в Ереване составляет -10 градусов, но из-за высокой влажности ощущается как -20
|Президент Арцаха поручил в ближайшее время завершить инвентаризацию жилищного фонда общин
|Анна Нагдалян: Заявление от 9 ноября не накладывает никаких ограничений на контакты между Арменией и Арцахом на разных уровнях
|Мане Геворкян: Армения не намерена идти на односторонние уступки
|Спикер МИД РА: Азербайджанская сторона нарушала и продолжает нарушать ряд ключевых положений трехстороннего заявления.
|Алиев: Открытие транспортного коридора, соединяющего Нахичевань с западной частью Азербайджана, отражено в совместном заявлении, подписанном 10 ноября
|Читать больше
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