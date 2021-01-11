Понедельник, 11 Января 2021 15:57

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер- министру Армении Николу Пашиняну обсудить новые шаги по ключевым направлениям урегулирования в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

"Сегодня было бы важно, прежде всего, наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнение демаркационных линий, решение гуманитарных проблем, охрану объектов культурного наследия", - сказал Путин.

Президент заявил, что договоренности по Карабаху последовательно реализуются, это создает предпосылки для урегулирования конфликта на справедливой основе. "Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе в интересах как армянского, так и азербайджанского народов", - сказал он.

По словам президента России, обстановка в Нагорном Карабахе остается спокойной, в регион уже вернулись 48 тыс. беженцев. "Сейчас обстановка в регионе спокойная. Немало делается нами для безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев. За период с 14 ноября (2020 года) в Карабах уже вернулись свыше 48 тысяч человек", - сказал глава российского государства.

Российский лидер заметил, что особого внимания заслуживает задача "разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытия границ". "Предполагается, что этими вопросами займется специальная трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении", - указал Путин.