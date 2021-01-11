Понедельник, 11 Января 2021 15:36

АрмИнфо.Постоянный представитель Азербайджана в ООН представил документ, в котором 62 армянских военнопленных представлены как террористы. Об этом 11 января в беседе с журналистами заявила заместитель председателя постоянной комиссии НС по правам человека Ани Самсонян.

"Судя по всему, в преддверии визита в Москву, азербайджанская сторона предпринимает попытки "продать" военнопленных армянской

стороне по более высокой цене. Надо было думать об этом раньше и сделать все возможное, чтобы исключить факт появления новых военнопленных после войны. Насколько мне известно, офис омбудсмена Армении уже представил документ с подробным описанием того, как эти военнопленные появились в Азербайджане. Это нарушение гуманитарного права со стороны Азербайджана, потому что представление военнопленного диверсантом противоречит защите прав человека и всем правилам репатриации военнопленных после войны", - сказал Самсонян.

На вопрос, чего ожидает партия "Просвещенная Армения" от визита Никола Пашиняна в Москву, Ани Самсонян ответила: "Сейчас все

сосредоточились на том, что именно будет обсуждаться в Москве, но я думаю, что это очень ясно. Вопрос о военнопленных, который является наиболее важным, а также переговоры по разблокированию дорог и транспортной инфраструктуры. Я глубоко обеспокоена тем, что переговорщик Никол Пашинян, которого высмеивал президент Азербайджана, начнет вести переговоры с Алиевым. Это очень плохая ситуация, хотя бы с чисто психологической точки зрения, у нас могут появиться серьезные проблемы".

На вопрос, считает ли она реальным, что, например, армянский экспортер может везти товар в Россию через территорию Азербайджана, Самсонян заявила: <В 9 пункте трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года говорится, что Республика Армения гарантирует транспортное сообщение между Азербайджанской Республикой и Нахиджеванской Автономной Республикой, то есть в этом пункте только Республика Армения указана в качестве гаранта безопасности. Армения уже много лет не занимается пропагандой по разжиганию ненависти по отношению к Азербайджану. Однако, в Баку настолько развита антиармянская политика, что не только общество, но и политическая элита проявляет такое же отношение к Армении. В этих условиях трудно представить, как будет гарантирована безопасность нашего передвижения".