Arminfo.info




﻿
 Понедельник, 11 Января 2021 13:41
Ани Мшецян

Ани Самсонян: Внеочередные парламентские выборы сейчас не стоят в повестке дня партии <Просвещенная Армения>

Ани Самсонян: Внеочередные парламентские выборы сейчас не стоят в повестке дня партии <Просвещенная Армения>

АрмИнфо.Внеочередные парламентские выборы сейчас не стоят в повестке дня партии <Просвещенная Армения>. Об этом в беседе с журналистами заявила депутат от партии "Просвещенная Армения" Ани Самсонян.

<Мы не рассматриваем правительство как гаранта проведения прозрачных и справедливых выборов, потому что сегодня руководству страны страшно выйти на улицы, как оно собирается гарантировать безопасность остальных? У нас одно требование - отставка Пашиняна>, - заметила

депутат.

На ремарку журналистов, что есть граждане, которые поддерживают Никола Пашиняна, Самсонян заявила: <Нам известно, что сейчас осуществляется давление на людей через информационные потоки b правительство пытается манипулировать людьми через множество медиа-платформ. Это давление, видимо, сказывается>.

Также Самсонян заметила, что сейчас у руля власти в Армении стоит именно Никол Пашинян и его фракция <Мой шаг>, именно они несут ответственность за ситуацию в стране. В то время как <Просвещенная Армения> предлагает взять ответственность за ситуацию в стране на себя.

<Мы как политическая сила, готовы к этому моменту и предлагаем нынешнему правительству дать нам возможность вывести страну из тьмы и привести ее к Просвещенной Армении. Мы единственная партия, которая готова взять на себя эту ответственность>, - подчеркнула депутат.

Касаясь предложения президента Армена Саркисяна о формировании с его помощью правительства национального согласия, Самсонян заметила, что ПА готова пойти на данное взаимодействие.

<Мы проводили встречи с президентом и ПА отмечала необходимость создания переходного правительства. В свою очередь, президент говорит о правительстве национального согласия, это одно и то же. Мы готовы взять на себя эту ответственность за консенсус политических сил. <Просвещенная Армения> на сегодняшний день единственная политическая сила, которая не сожгла мосты с представителями других политических сил>, - подчеркнула депутат. 


Лента новостей
Родители пропавших без вести военнослужащих собрались у здания ГВСУРодители пропавших без вести военнослужащих собрались у здания ГВСУ
Софья Овсепян рассказала, почему она решила покинуть фракцию <Мой шаг>Софья Овсепян рассказала, почему она решила покинуть фракцию <Мой шаг>
В. Путин: Во всех своих действиях по Карабаху Россия следовала принципам Минской группы ОБСЕВ. Путин: Во всех своих действиях по Карабаху Россия следовала принципам Минской группы ОБСЕ
Путин при встрече поочередно обнял Алиева и Пашиняна, те поздоровались друг с другомПутин при встрече поочередно обнял Алиева и Пашиняна, те поздоровались друг с другом
В.Путин:  договоренности по Карабаху последовательно реализуютсяВ.Путин:  договоренности по Карабаху последовательно реализуются
ПА: Азербайджан пытается ПА: Азербайджан пытается "продать" военнопленных армянской стороне по более высокой цене
Ара Абрамян:  Языком угроз Алиев может запугать только свой народАра Абрамян:  Языком угроз Алиев может запугать только свой народ
Ани Самсонян: Внеочередные парламентские выборы сейчас не стоят в повестке дня партии <Просвещенная Армения>Ани Самсонян: Внеочередные парламентские выборы сейчас не стоят в повестке дня партии <Просвещенная Армения>
Останки еще 14 человек обнаружены в районе ЗангиланаОстанки еще 14 человек обнаружены в районе Зангилана
Депутат от езидской общины Армении предложил в последнюю субботу сентября праздновать день нацменьшинствДепутат от езидской общины Армении предложил в последнюю субботу сентября праздновать день нацменьшинств
Президент Армении заговорил о необходимости построения Четвертой РеспубликиПрезидент Армении заговорил о необходимости построения Четвертой Республики
Пашинян прибыл в Москву для встречи с Путиным и АлиевымПашинян прибыл в Москву для встречи с Путиным и Алиевым
Горбачев рассказал, каким должно быть решение конфликта в КарабахеГорбачев рассказал, каким должно быть решение конфликта в Карабахе
Вице-спикер Лена Назарян стала членом парламентской комиссии по правам человекаВице-спикер Лена Назарян стала членом парламентской комиссии по правам человека
Арман Татоян: Азербайджан намеренно политизирует вопрос, связанный с армянскими пленнымиАрман Татоян: Азербайджан намеренно политизирует вопрос, связанный с армянскими пленными
В Армении водитель автомобиля решил проскочить перед поездом и застрял на путяхВ Армении водитель автомобиля решил проскочить перед поездом и застрял на путях
За минувшие сутки в Армении выявлено 157 новых случаев заражения коронавирусомЗа минувшие сутки в Армении выявлено 157 новых случаев заражения коронавирусом
Кортежу главы армянского правительства удалось добраться до аэропорта Кортежу главы армянского правительства удалось добраться до аэропорта "Звартноц"
Путин и Макрон обсудили вопросы,  связанные с предстоящей в Москве трёхсторонней встречей лидеров России, Азербайджана и АрменииПутин и Макрон обсудили вопросы,  связанные с предстоящей в Москве трёхсторонней встречей лидеров России, Азербайджана и Армении
Владимир Путин провел совещание по КарабахуВладимир Путин провел совещание по Карабаху
Обнародована повестка визита Пашиняна в МосквуОбнародована повестка визита Пашиняна в Москву
Состоялись встречи делегации Tуркменистана с руководством AфганистанаСостоялись встречи делегации Tуркменистана с руководством Aфганистана
МИД РА:  Решительно осуждаем инициированное Азербайджаном уголовное преследование против армянских военнопленныхМИД РА:  Решительно осуждаем инициированное Азербайджаном уголовное преследование против армянских военнопленных
Состоялась встреча глав служб безопасности Армении и АзербайджанаСостоялась встреча глав служб безопасности Армении и Азербайджана
Глава САР Николу Пашиняну: Армянская община России ждёт Вашей отставки, а не приезда в МосквуГлава САР Николу Пашиняну: Армянская община России ждёт Вашей отставки, а не приезда в Москву
Партия Партия "Наследие" требует от премьер-министра Армении отказаться от поездки в Москву
Генрих Мхитарян  подпишет новый контракт с  Генрих Мхитарян  подпишет новый контракт с  "Ромой"
ГСЧС Карабаха: За истекшие сутки обнаружены останки еще троих армянских военнослужащихГСЧС Карабаха: За истекшие сутки обнаружены останки еще троих армянских военнослужащих
Омбудсмен РА: Механические подходы при определении государственных границ Республики Армения должны быть исключеныОмбудсмен РА: Механические подходы при определении государственных границ Республики Армения должны быть исключены
За сутки в Армении подтверждено 379 новых случаев заболеваемости COVID-19, скончались 14 человекЗа сутки в Армении подтверждено 379 новых случаев заболеваемости COVID-19, скончались 14 человек
Омбудсмен Армении: Безопасность государственных границ РА находится под угрозойОмбудсмен Армении: Безопасность государственных границ РА находится под угрозой
В Армении есть закрытые автодороги, КПП В Армении есть закрытые автодороги, КПП "Ларс"  открыт
Еще один депутат Национального Собрания Армении приняла решение покинуть правящую фракцию Еще один депутат Национального Собрания Армении приняла решение покинуть правящую фракцию "Мой шаг"
Споксмен МИД РА: Соглашение о безвизовом режиме между Арменией и Азербайджаном не действуют де-фактоСпоксмен МИД РА: Соглашение о безвизовом режиме между Арменией и Азербайджаном не действуют де-факто
Президент Армении призывает полномочные органы страны руководствоваться национальными интересами и КонституциейПрезидент Армении призывает полномочные органы страны руководствоваться национальными интересами и Конституцией
Партия <Справедливость> призывает политические силы Армении добиваться отставки премьер-министра ПашинянаПартия <Справедливость> призывает политические силы Армении добиваться отставки премьер-министра Пашиняна
У города Веди обнаружен труп в ящикеУ города Веди обнаружен труп в ящике
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 11 января
Арцвик Минасян сообщил, что оппозиция обратиться в административный суд и предотвратит сдачу территорий АзербайджануАрцвик Минасян сообщил, что оппозиция обратиться в административный суд и предотвратит сдачу территорий Азербайджану
Генпрокуратура: Уголовное дело в отношении экс-депутата Левона Саркисяна направлено в судГенпрокуратура: Уголовное дело в отношении экс-депутата Левона Саркисяна направлено в суд
Арман Татоян: Все армяне, находящиеся в азербайджанском плену, должны быть срочно возвращены на РодинуАрман Татоян: Все армяне, находящиеся в азербайджанском плену, должны быть срочно возвращены на Родину
Министр юстиции заверяет, никакого тайного документа, о сдаче территорий нетМинистр юстиции заверяет, никакого тайного документа, о сдаче территорий нет
Министерство экономики выступает против предложения Минздрава о продлении карантинаМинистерство экономики выступает против предложения Минздрава о продлении карантина
Заболевание коронавирусом у президента Армении проходит тяжелоЗаболевание коронавирусом у президента Армении проходит тяжело
Правозащитники Армении требуют от Минюста пояснений, касающихся тайного договораПравозащитники Армении требуют от Минюста пояснений, касающихся тайного договора
Президент Армении выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента УругваяПрезидент Армении выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Уругвая
Омбудсмен Армении: Президент Азербайджана продолжает вести политику ксенофобии и армянофобииОмбудсмен Армении: Президент Азербайджана продолжает вести политику ксенофобии и армянофобии
Специалисты МЧС России контролируют восстановление инфраструктуры на территории Нагорного КарабахаСпециалисты МЧС России контролируют восстановление инфраструктуры на территории Нагорного Карабаха
Рустам Бадасян: В Минюст Армении не поступало никакого договора в рамках какой- либо процедурыРустам Бадасян: В Минюст Армении не поступало никакого договора в рамках какой- либо процедуры
За сутки  из Еревана в Степанакерт доставлено 181 беженцевЗа сутки  из Еревана в Степанакерт доставлено 181 беженцев
Премьер-министр РА: Нашим приоритетом для дальнейшей реализации трехстороннего заявления от 10 ноября является полный обмен пленными, заложниками и телами погибшихПремьер-министр РА: Нашим приоритетом для дальнейшей реализации трехстороннего заявления от 10 ноября является полный обмен пленными, заложниками и телами погибших
МЧС: Дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнской области, закрытыМЧС: Дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнской области, закрыты
ГСЧС НКР: В Арцахе найдены тела 6 армянских военнослужащихГСЧС НКР: В Арцахе найдены тела 6 армянских военнослужащих
За минувшие сутки в Армении выявлен 361 новый случай заражения коронавирусомЗа минувшие сутки в Армении выявлен 361 новый случай заражения коронавирусом
 Температура воздуха в Ереване составляет -10 градусов, но из-за высокой влажности ощущается как -20  Температура воздуха в Ереване составляет -10 градусов, но из-за высокой влажности ощущается как -20
Президент Арцаха поручил в ближайшее время завершить инвентаризацию жилищного фонда общинПрезидент Арцаха поручил в ближайшее время завершить инвентаризацию жилищного фонда общин
Анна Нагдалян: Заявление от 9 ноября не накладывает никаких ограничений на контакты между Арменией и Арцахом на разных уровняхАнна Нагдалян: Заявление от 9 ноября не накладывает никаких ограничений на контакты между Арменией и Арцахом на разных уровнях
Мане Геворкян: Армения не намерена идти на односторонние уступкиМане Геворкян: Армения не намерена идти на односторонние уступки
Спикер МИД РА: Азербайджанская сторона нарушала и продолжает нарушать ряд ключевых положений трехстороннего заявления.Спикер МИД РА: Азербайджанская сторона нарушала и продолжает нарушать ряд ключевых положений трехстороннего заявления.
Алиев: Открытие транспортного коридора, соединяющего Нахичевань с западной частью Азербайджана, отражено в совместном заявлении, подписанном 10 ноябряАлиев: Открытие транспортного коридора, соединяющего Нахичевань с западной частью Азербайджана, отражено в совместном заявлении, подписанном 10 ноября
Читать больше



Эксперты
Политолог: Очистка Политолог: Очистка "Авгиевых конюшен" в Армении по-прежнему требует люстрации
Ваан Вардапетян: В Армении произошла естественная люстрацияВаан Вардапетян: В Армении произошла естественная люстрация
Аналитик: Сохранение минского формата - рычаг давления России на Турцию и АзербайджанАналитик: Сохранение минского формата - рычаг давления России на Турцию и Азербайджан
Социолог: Стремящиеся к взятию Дома правительства борцы, далеки от реалийСоциолог: Стремящиеся к взятию Дома правительства борцы, далеки от реалий
Ованес Игитян: Мир обсуждает наши проблемы больше нас самихОванес Игитян: Мир обсуждает наши проблемы больше нас самих
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности