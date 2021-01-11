Понедельник, 11 Января 2021 13:41

АрмИнфо.Внеочередные парламентские выборы сейчас не стоят в повестке дня партии <Просвещенная Армения>. Об этом в беседе с журналистами заявила депутат от партии "Просвещенная Армения" Ани Самсонян.

<Мы не рассматриваем правительство как гаранта проведения прозрачных и справедливых выборов, потому что сегодня руководству страны страшно выйти на улицы, как оно собирается гарантировать безопасность остальных? У нас одно требование - отставка Пашиняна>, - заметила

депутат.

На ремарку журналистов, что есть граждане, которые поддерживают Никола Пашиняна, Самсонян заявила: <Нам известно, что сейчас осуществляется давление на людей через информационные потоки b правительство пытается манипулировать людьми через множество медиа-платформ. Это давление, видимо, сказывается>.

Также Самсонян заметила, что сейчас у руля власти в Армении стоит именно Никол Пашинян и его фракция <Мой шаг>, именно они несут ответственность за ситуацию в стране. В то время как <Просвещенная Армения> предлагает взять ответственность за ситуацию в стране на себя.

<Мы как политическая сила, готовы к этому моменту и предлагаем нынешнему правительству дать нам возможность вывести страну из тьмы и привести ее к Просвещенной Армении. Мы единственная партия, которая готова взять на себя эту ответственность>, - подчеркнула депутат.

Касаясь предложения президента Армена Саркисяна о формировании с его помощью правительства национального согласия, Самсонян заметила, что ПА готова пойти на данное взаимодействие.

<Мы проводили встречи с президентом и ПА отмечала необходимость создания переходного правительства. В свою очередь, президент говорит о правительстве национального согласия, это одно и то же. Мы готовы взять на себя эту ответственность за консенсус политических сил. <Просвещенная Армения> на сегодняшний день единственная политическая сила, которая не сожгла мосты с представителями других политических сил>, - подчеркнула депутат.