Понедельник, 11 Января 2021 13:38

АрмИнфо. Останки еще 14 человек обнаружены в районе Зангилана. Об этом корр. АрмИнфо сообщил руководитель отдела по связям с общественностью Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян.

По его словам, все 14 человек являлись военнослужащими. Их останки были обнаружены на боевых позициях. Тем самым, по положению на 10 января общее количество выявленных тел погибших составило 1211 человек.

Сегодня, как отметил собеседник агентства, поисковые работы, которые ведутся с 13 ноября, продолжатся в Мартунинском, Гадрутском, Джабраильском, Кубатлинском районах, а также в верхней части Аскеранского районов.