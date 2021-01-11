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АрмИнфо. Останки еще 14 человек обнаружены в районе Зангилана. Об этом корр. АрмИнфо сообщил руководитель отдела по связям с общественностью Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян.
По его словам, все 14 человек являлись военнослужащими. Их останки были обнаружены на боевых позициях. Тем самым, по положению на 10 января общее количество выявленных тел погибших составило 1211 человек.
Сегодня, как отметил собеседник агентства, поисковые работы, которые ведутся с 13 ноября, продолжатся в Мартунинском, Гадрутском, Джабраильском, Кубатлинском районах, а также в верхней части Аскеранского районов.
|Замминистра: По причине боевых действий энергосистема Нагорного Карабаха недосчиталась 112,5 МВт установленных мощностей
|Министр: Правительство Арцаха начинает первый этап программы обеспечения жильем граждан, потерявших свою недвижимость в результате войны
|Эксперт: У вакцинированных российской вакциной Sputnik V в Армении осложнений не наблюдается
|Омбудсмен: Если на участке дорог, находящихся под контролем Азербайджана, произойдет ДТП или преступление, непонятно кто займется следственными действиями
|Депутат: Повестка врага продолжает превалировать при решении карабахского вопроса
|Механический подход демаркации границ между Арменией и Азербайджаном поделил дом жителя села Шурнух на две части
|Эдмон Марукян: Решение вопроса, связанного с возвращением наших военнопленных домой, вновь повисло в воздухе
|За минувшие сутки в Армении выявлено 355 новых случаев заражения коронавирусом
|Пашинян назвал немаловажными результаты трехсторонней встречи с Алиевым и Путиным
|Путин рассчитывает на достижение договоренностей по всем проблемам, связанным с Карабахом
|Путин, Пашинян и Алиев приняли совместное заявление по итогам сегодняшней встречи
|Начальник Полиции Армении назначен заместителем министра обороны
|Владимир Путин провел отдельную встречу с главой Азербаджана
|Лидеры России, Армении и Азербайджана выступили с совместным заявлением перед прессой
|В Армении карантин продлен еще на 6 месяцев
|Армения вновь оказалась в <красном списке> Министерства здравоохранения Украины
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Родители пропавших без вести военнослужащих собрались у здания ГВСУ
|Софья Овсепян рассказала, почему она решила покинуть фракцию "Мой шаг"
|В. Путин: Во всех своих действиях по Карабаху Россия следовала принципам Минской группы ОБСЕ
|Путин при встрече поочередно обнял Алиева и Пашиняна, те поздоровались друг с другом
|В.Путин: договоренности по Карабаху последовательно реализуются
|ПА: Азербайджан пытается "продать" военнопленных армянской стороне по более высокой цене
|Ара Абрамян: Языком угроз Алиев может запугать только свой народ
|Ани Самсонян: Внеочередные парламентские выборы сейчас не стоят в повестке дня партии <Просвещенная Армения>
|Останки еще 14 человек обнаружены в районе Зангилана
|Депутат от езидской общины Армении предложил в последнюю субботу сентября праздновать день нацменьшинств
|Президент Армении заговорил о необходимости построения Четвертой Республики
|Пашинян прибыл в Москву для встречи с Путиным и Алиевым
|Горбачев рассказал, каким должно быть решение конфликта в Карабахе
|Вице-спикер Лена Назарян стала членом парламентской комиссии по правам человека
|Арман Татоян: Азербайджан намеренно политизирует вопрос, связанный с армянскими пленными
|В Армении водитель автомобиля решил проскочить перед поездом и застрял на путях
|За минувшие сутки в Армении выявлено 157 новых случаев заражения коронавирусом
|Кортежу главы армянского правительства удалось добраться до аэропорта "Звартноц"
|Путин и Макрон обсудили вопросы, связанные с предстоящей в Москве трёхсторонней встречей лидеров России, Азербайджана и Армении
|Владимир Путин провел совещание по Карабаху
|Обнародована повестка визита Пашиняна в Москву
|Состоялись встречи делегации Tуркменистана с руководством Aфганистана
|МИД РА: Решительно осуждаем инициированное Азербайджаном уголовное преследование против армянских военнопленных
|Состоялась встреча глав служб безопасности Армении и Азербайджана
|Глава САР Николу Пашиняну: Армянская община России ждёт Вашей отставки, а не приезда в Москву
|Партия "Наследие" требует от премьер-министра Армении отказаться от поездки в Москву
|Генрих Мхитарян подпишет новый контракт с "Ромой"
|ГСЧС Карабаха: За истекшие сутки обнаружены останки еще троих армянских военнослужащих
|Омбудсмен РА: Механические подходы при определении государственных границ Республики Армения должны быть исключены
|За сутки в Армении подтверждено 379 новых случаев заболеваемости COVID-19, скончались 14 человек
|Омбудсмен Армении: Безопасность государственных границ РА находится под угрозой
|В Армении есть закрытые автодороги, КПП "Ларс" открыт
|Еще один депутат Национального Собрания Армении приняла решение покинуть правящую фракцию "Мой шаг"
|Споксмен МИД РА: Соглашение о безвизовом режиме между Арменией и Азербайджаном не действуют де-факто
|Президент Армении призывает полномочные органы страны руководствоваться национальными интересами и Конституцией
|Партия <Справедливость> призывает политические силы Армении добиваться отставки премьер-министра Пашиняна
|У города Веди обнаружен труп в ящике
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 11 января
|Арцвик Минасян сообщил, что оппозиция обратиться в административный суд и предотвратит сдачу территорий Азербайджану
|Генпрокуратура: Уголовное дело в отношении экс-депутата Левона Саркисяна направлено в суд
|Арман Татоян: Все армяне, находящиеся в азербайджанском плену, должны быть срочно возвращены на Родину
|Министр юстиции заверяет, никакого тайного документа, о сдаче территорий нет
|Министерство экономики выступает против предложения Минздрава о продлении карантина
|Читать больше
|Политолог: Очистка "Авгиевых конюшен" в Армении по-прежнему требует люстрации
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