Суббота, 9 Января 2021 14:47

АрмИнфо. Армянская община России ждет отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна, а не его приезда в Москву. Об этом говорится в заявлении президента Союза армян России (САР) Ара Абрамяна, которое распространила пресс-служба организации.

"Г-н Пашинян, вы опубликовали в социальной сети ФБ "приоритетные" пункты вредоносного для армянской государственности и нашего народа заявления, которые, судя по всему, лягут в основу некоего нового соглашения, подписывать которое вы собираетесь в Москве. В апреле 2018 года, когда вы, эксплуатируя искренние чувства нашего доверчивого народа, настойчиво добивались для себя кресла премьер-министра, Союз армян России организовал круглый стол с участием представителей армянской общественности, в рамках которого мы высказали свои опасения и негативные прогнозы, связанные с вашим приходом к власти. Спустя почти три года, вы, наделённый фактически безграничной властью и беспрецедентным доверием народа, к сожалению, так и не сделали ничего, чтобы наше отношение к вам изменилось в лучшую сторону. Зачем и с чем вы теперь едете в Россию? Что ещё вы собираетесь подписать и о чём ещё договариваться на словах? Почему вы так заинтересованы в скорейшем завершении сдачи всего, что ещё в ваших силах? Кому и чем вы так обязаны, что готовы вытерпеть все унижения и дерзкие выпады от Алиева? Почему вы не можете остановиться и остановить разрушающий Армению сценарий, несмотря на призывы народа Армении и Арцаха, президента страны, духовных лидеров нашего народа - католикосов Гарегина II и Арама I, диаспоры? Почему вы, вместо того, чтобы приостановить выполнение всех остальных пунктов заявления до того, как Азербайджан выполнит пункт №8 о возвращении армянских пленных, оказавшихся в заложниках у Баку, вдруг увязываете важнейший для нашего общества вопрос с "выбором транспортных маршрутов", жизненно необходимых Азербайджану и Турции и имеющих второстепенное значение для Армении?! Содержится ли в повестке ваших переговоров и соглашений вопрос статуса Арцаха?", - говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что Никол Пашинян более не может представлять армян и подписывать от имени Армении какие-либо документы. "Поскольку вы уже два месяца как действуете вне правового поля РА, и не имеете никакого отношения ни к государству, ни к народу, чьим именем по-прежнему пытаетесь прикрываться, окружив себя плотными кордонами вооружённой охраны, при этом забывая о том, что сегодня в охране и защите нуждаются граждане Армении, границы и жители Сюника. Хотелось бы знать, чем заняты и как участвуют в этих процессах госструктуры и понимают ли их руководители, что и они, своими действиями или бездействием пособничая вам, несут наравне с вами ответственность за происходящее? Почему интересы государства и граждан страны сегодня защищает не Нацсобрание, не Совет Безопасности, МИД или минобороны, а только Омбудсмен Армении? Г-н Пашинян, Если у вас нет ответов на эти вопросы, значит, вам незачем ехать в Москву и раздражать и унижать своим появлением здесь трехмиллионную армянскую общину России. Армянская община России ждет вашей отставки, а не приезда в Москву", - отмечает глава САР Ара Абрамян.