Суббота, 9 Января 2021 14:33

АрмИнфо. Перспектива возможной встречи Алиев- Пашинян - Путин в рамках визита главы армянского правительства 11 января в Москву вызывает большие опасения, поскольку неясна повестка данного визита . Об этом говорится в поступившем в АрмИнфо заявлении партии "Наследие".

В документе отмечается, что после подписания 9 ноября 2020 года трехстороннего заявления, Армения и Карабах каждый день

сталкиваются с новыми и вызовами, связанными с действиями правительства РА, ставящего под угрозу территориальную целостность государства и безопасность граждан. Партия "Наследие" заявляет, что все проблемы, возникшие за 44 дня войны и закончившейся унизительным для Армении поражением, свидетельствуют о неспособности правительства Никола Пашиняна вывести страну из кризисной ситуации. Более того, армянские военнопленные стали заложником президента Азербайджана Ильхама Алиева, представляющего их в качестве террористов, и, тем самым, пытаясь лишить их статуса военнопленных. В этих условиях заявления премьер-министра РА о необходимости разблокирования экономической и транспортной инфраструктуры в регионе означает стать жертвой новых азербайджано-турецких заговоров по демонтажу армянского государства.

Партия "Наследие" требует от премьер-министра РА отказаться от поездки в Москву с неприемлемой для Армении повесткой. Армения

должна решительно потребовать от Алиева безоговорочного возвращения армянских военнопленных и заложников в соответствии с пунктом 8 трехстороннего соглашения от 9 ноября.

"Ни одно новое соглашение не может обсуждаться, не говоря уже о подписании нового, пока Азербайджан не выполняет предыдущие договоренности. Армения должна выйти из деструктивной цепи односторонних уступок и иностранного влияния. Проблема Арцаха должна вернуться на уровень сопредседателей Минской группы, а все проблемы должны решаться исключительно в рамках верховенства национальных интересов. Общество больше нельзя обманывать, все должно быть открыто и публично, в соответствии с Конституцией и законами РА. Правительство, которое не может гарантировать всего этого, должно уйти", - говорится в заявлении.