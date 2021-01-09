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АрмИнфо. За истекшие сутки в результате поисковых работ в районе Джабраила обнаружены останки еще троих армянских военнослужащих. Об этом 9 января корр.
АрмИнфо сообщил начальник управления по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карабаха Унан
Тадевосян.
По его словам, останки обнаружены на боевых позициях. Тем самым, продолжил Тадевосян, за время проведения поисковой операции
найдены останки 1197 человек. Он добавил, что в субботу и в воскресенье поисковых работ проводиться не будет. "Причина - чисто техническая. В это время будет проводиться смена российских миротворцев, подведена автомобильная техника. Поисковые работы возобновятся с понедельника", - сказал представитель ГСЧС.
|МИД РА: Решительно осуждаем инициированное Азербайджаном уголовное преследование против армянских военнопленных
|Состоялась встреча глав служб безопасности Армении и Азербайджана
|Глава САР Николу Пашиняну: Армянская община России ждёт Вашей отставки, а не приезда в Москву
|Партия "Наследие" требует от премьер-министра Армении отказаться от поездки в Москву
|Генрих Мхитарян подпишет новый контракт с "Ромой"
|ГСЧС Карабаха: За истекшие сутки обнаружены останки еще троих армянских военнослужащих
|Омбудсмен РА: Механические подходы при определении государственных границ Республики Армения должны быть исключены
|За сутки в Армении подтверждено 379 новых случаев заболеваемости COVID-19, скончались 14 человек
|Омбудсмен Армении: Безопасность государственных границ РА находится под угрозой
|В Армении есть закрытые автодороги, КПП "Ларс" открыт
|Еще один депутат Национального Собрания Армении приняла решение покинуть правящую фракцию "Мой шаг"
|Споксмен МИД РА: Соглашение о безвизовом режиме между Арменией и Азербайджаном не действуют де-факто
|Президент Армении призывает полномочные органы страны руководствоваться национальными интересами и Конституцией
|Партия <Справедливость> призывает политические силы Армении добиваться отставки премьер-министра Пашиняна
|У города Веди обнаружен труп в ящике
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 11 января
|Арцвик Минасян сообщил, что оппозиция обратиться в административный суд и предотвратит сдачу территорий Азербайджану
|Генпрокуратура: Уголовное дело в отношении экс-депутата Левона Саркисяна направлено в суд
|Арман Татоян: Все армяне, находящиеся в азербайджанском плену, должны быть срочно возвращены на Родину
|Министр юстиции заверяет, никакого тайного документа, о сдаче территорий нет
|Министерство экономики выступает против предложения Минздрава о продлении карантина
|Заболевание коронавирусом у президента Армении проходит тяжело
|Правозащитники Армении требуют от Минюста пояснений, касающихся тайного договора
|Президент Армении выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Уругвая
|Омбудсмен Армении: Президент Азербайджана продолжает вести политику ксенофобии и армянофобии
|Специалисты МЧС России контролируют восстановление инфраструктуры на территории Нагорного Карабаха
|Рустам Бадасян: В Минюст Армении не поступало никакого договора в рамках какой- либо процедуры
|За сутки из Еревана в Степанакерт доставлено 181 беженцев
|Премьер-министр РА: Нашим приоритетом для дальнейшей реализации трехстороннего заявления от 10 ноября является полный обмен пленными, заложниками и телами погибших
|МЧС: Дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнской области, закрыты
|ГСЧС НКР: В Арцахе найдены тела 6 армянских военнослужащих
|За минувшие сутки в Армении выявлен 361 новый случай заражения коронавирусом
|Температура воздуха в Ереване составляет -10 градусов, но из-за высокой влажности ощущается как -20
|Президент Арцаха поручил в ближайшее время завершить инвентаризацию жилищного фонда общин
|Анна Нагдалян: Заявление от 9 ноября не накладывает никаких ограничений на контакты между Арменией и Арцахом на разных уровнях
|Мане Геворкян: Армения не намерена идти на односторонние уступки
|Спикер МИД РА: Азербайджанская сторона нарушала и продолжает нарушать ряд ключевых положений трехстороннего заявления.
|Алиев: Открытие транспортного коридора, соединяющего Нахичевань с западной частью Азербайджана, отражено в совместном заявлении, подписанном 10 ноября
|Алиев продолжает сыпать угрозами
|Патриарх Кирилл о карабахском конфликте: Я надеюсь, что мир будет
|Более 47 650 беженцев в сопровождении российских миротворцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе.
|Макрон высказался за поиск долговременного политического решения по Нагорному Карабаху
|Тигран Абраамян: Трехстороннее заявление от 9 ноября не решило ни одну из главных проблем
|Главы МИД 13 стран ЕС призвали предоставить вакцины странам Восточного партнерства к весне
|Армения и Арцах обсудили возможности возобновления процесса мирного урегулирования карабахского вопроса под эгидой Минской группы ОБСЕ
|СМИ: Из Москвы в Ереван прибыл спецборт с медиками?
|С 7 по 11 января в Армении ожидается облачность и туман
|Военнослужащих российского миротворческого контингента, несущих службу на наблюдательных постах, поздравили с Рождеством
|Медики и психологи МЧС России оказывают помощь гражданам Нагорного Карабаха
|Инженерные подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе проводят разминирование Степанакерта
|МЧС: В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|За минувшие сутки в Армении выявлен 201 новый случай заражения коронавирусом
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном
|Давид Бабаян назначен министром иностранных дел Арцаха
|Ашхабадский итоговый документ распространен в качестве документов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН
|Новогоднее обращение Генерального Директора Банка ВТБ (Армения) Ивана Телегина
|С Новым годом!
|Рабочий график Банка ВТБ (Армения) в праздничные дни и возможности дистанционных каналов обслуживания
|В отношении соучредителя новостного сайта ArmNews возбуждено уголовное дело за призывы к насилию
|Сурен Папикян: Сегодня крайне важно иметь альтернативную дорогу в Сюнике
|Читать больше
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