Суббота, 9 Января 2021 14:32

АрмИнфо. За истекшие сутки в результате поисковых работ в районе Джабраила обнаружены останки еще троих армянских военнослужащих. Об этом 9 января корр.

АрмИнфо сообщил начальник управления по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карабаха Унан

Тадевосян.

По его словам, останки обнаружены на боевых позициях. Тем самым, продолжил Тадевосян, за время проведения поисковой операции

найдены останки 1197 человек. Он добавил, что в субботу и в воскресенье поисковых работ проводиться не будет. "Причина - чисто техническая. В это время будет проводиться смена российских миротворцев, подведена автомобильная техника. Поисковые работы возобновятся с понедельника", - сказал представитель ГСЧС.