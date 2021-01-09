Суббота, 9 Января 2021 14:30

АрмИнфо.Принадлежащее Степе Мовсисяну - жителю села Шурнух Сюникской области Армении - животноводческая ферма, которая находится в непосредственной близости от его дома, была разделена на две части в результате использования GPS [Global Positioning System] или Google Map - на азербайджанскую и армянскую. Об этом сообщает офис Защитника прав человека.

Более того, как отмечается в сообщении, государственная регистрация прав на собственность как на дом, так и на животноводческую постройку

подтверждается справками Комитета кадастра недвижимости РА. "В районе этого дома мы попробовали несколько версий Google Maps, каждая

из которых показала разный результат, в том числе, в районе дома Степы Мовсисяна и села Шурнух, как целостной части территории

Республики Армения. К сожалению, таких историй сегодня много. Такие конкретные примеры доказывают, что из-за нынешних подходов к демаркации границы, механического использования GPS или Google Map, и, особенно, в отношении собственности и ряда других прав, права жителей приграничных территорий Республики Армения были грубо нарушены. Люди не могут даже пользоваться своим имуществом со свидетельствами о праве на собственность. Поэтому такие механические подходы и процессы с такой скоростью при определении государственных границ Республики Армения должны быть просто исключены. Необходимы профессиональные подходы, результаты научных исследований, детальная работа на месте, соответствующая правовая база и т. д.", - говорится в сообщении офиса Омбудсмена.