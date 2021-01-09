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|Омбудсмен Армении: Безопасность государственных границ РА находится под угрозой
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|Министерство экономики выступает против предложения Минздрава о продлении карантина
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АрмИнфо.Принадлежащее Степе Мовсисяну - жителю села Шурнух Сюникской области Армении - животноводческая ферма, которая находится в непосредственной близости от его дома, была разделена на две части в результате использования GPS [Global Positioning System] или Google Map - на азербайджанскую и армянскую. Об этом сообщает офис Защитника прав человека.
Более того, как отмечается в сообщении, государственная регистрация прав на собственность как на дом, так и на животноводческую постройку
подтверждается справками Комитета кадастра недвижимости РА. "В районе этого дома мы попробовали несколько версий Google Maps, каждая
из которых показала разный результат, в том числе, в районе дома Степы Мовсисяна и села Шурнух, как целостной части территории
Республики Армения. К сожалению, таких историй сегодня много. Такие конкретные примеры доказывают, что из-за нынешних подходов к демаркации границы, механического использования GPS или Google Map, и, особенно, в отношении собственности и ряда других прав, права жителей приграничных территорий Республики Армения были грубо нарушены. Люди не могут даже пользоваться своим имуществом со свидетельствами о праве на собственность. Поэтому такие механические подходы и процессы с такой скоростью при определении государственных границ Республики Армения должны быть просто исключены. Необходимы профессиональные подходы, результаты научных исследований, детальная работа на месте, соответствующая правовая база и т. д.", - говорится в сообщении офиса Омбудсмена.
|МИД РА: Решительно осуждаем инициированное Азербайджаном уголовное преследование против армянских военнопленных
|Состоялась встреча глав служб безопасности Армении и Азербайджана
|Глава САР Николу Пашиняну: Армянская община России ждёт Вашей отставки, а не приезда в Москву
|Партия "Наследие" требует от премьер-министра Армении отказаться от поездки в Москву
|Генрих Мхитарян подпишет новый контракт с "Ромой"
|ГСЧС Карабаха: За истекшие сутки обнаружены останки еще троих армянских военнослужащих
|Омбудсмен РА: Механические подходы при определении государственных границ Республики Армения должны быть исключены
|За сутки в Армении подтверждено 379 новых случаев заболеваемости COVID-19, скончались 14 человек
|Омбудсмен Армении: Безопасность государственных границ РА находится под угрозой
|В Армении есть закрытые автодороги, КПП "Ларс" открыт
|Еще один депутат Национального Собрания Армении приняла решение покинуть правящую фракцию "Мой шаг"
|Споксмен МИД РА: Соглашение о безвизовом режиме между Арменией и Азербайджаном не действуют де-факто
|Президент Армении призывает полномочные органы страны руководствоваться национальными интересами и Конституцией
|Партия <Справедливость> призывает политические силы Армении добиваться отставки премьер-министра Пашиняна
|У города Веди обнаружен труп в ящике
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 11 января
|Арцвик Минасян сообщил, что оппозиция обратиться в административный суд и предотвратит сдачу территорий Азербайджану
|Генпрокуратура: Уголовное дело в отношении экс-депутата Левона Саркисяна направлено в суд
|Арман Татоян: Все армяне, находящиеся в азербайджанском плену, должны быть срочно возвращены на Родину
|Министр юстиции заверяет, никакого тайного документа, о сдаче территорий нет
|Министерство экономики выступает против предложения Минздрава о продлении карантина
|Заболевание коронавирусом у президента Армении проходит тяжело
|Правозащитники Армении требуют от Минюста пояснений, касающихся тайного договора
|Президент Армении выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Уругвая
|Омбудсмен Армении: Президент Азербайджана продолжает вести политику ксенофобии и армянофобии
|Специалисты МЧС России контролируют восстановление инфраструктуры на территории Нагорного Карабаха
|Рустам Бадасян: В Минюст Армении не поступало никакого договора в рамках какой- либо процедуры
|За сутки из Еревана в Степанакерт доставлено 181 беженцев
|Премьер-министр РА: Нашим приоритетом для дальнейшей реализации трехстороннего заявления от 10 ноября является полный обмен пленными, заложниками и телами погибших
|МЧС: Дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнской области, закрыты
|ГСЧС НКР: В Арцахе найдены тела 6 армянских военнослужащих
|За минувшие сутки в Армении выявлен 361 новый случай заражения коронавирусом
|Температура воздуха в Ереване составляет -10 градусов, но из-за высокой влажности ощущается как -20
|Президент Арцаха поручил в ближайшее время завершить инвентаризацию жилищного фонда общин
|Анна Нагдалян: Заявление от 9 ноября не накладывает никаких ограничений на контакты между Арменией и Арцахом на разных уровнях
|Мане Геворкян: Армения не намерена идти на односторонние уступки
|Спикер МИД РА: Азербайджанская сторона нарушала и продолжает нарушать ряд ключевых положений трехстороннего заявления.
|Алиев: Открытие транспортного коридора, соединяющего Нахичевань с западной частью Азербайджана, отражено в совместном заявлении, подписанном 10 ноября
|Алиев продолжает сыпать угрозами
|Патриарх Кирилл о карабахском конфликте: Я надеюсь, что мир будет
|Более 47 650 беженцев в сопровождении российских миротворцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе.
|Макрон высказался за поиск долговременного политического решения по Нагорному Карабаху
|Тигран Абраамян: Трехстороннее заявление от 9 ноября не решило ни одну из главных проблем
|Главы МИД 13 стран ЕС призвали предоставить вакцины странам Восточного партнерства к весне
|Армения и Арцах обсудили возможности возобновления процесса мирного урегулирования карабахского вопроса под эгидой Минской группы ОБСЕ
|СМИ: Из Москвы в Ереван прибыл спецборт с медиками?
|С 7 по 11 января в Армении ожидается облачность и туман
|Военнослужащих российского миротворческого контингента, несущих службу на наблюдательных постах, поздравили с Рождеством
|Медики и психологи МЧС России оказывают помощь гражданам Нагорного Карабаха
|Инженерные подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе проводят разминирование Степанакерта
|МЧС: В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|За минувшие сутки в Армении выявлен 201 новый случай заражения коронавирусом
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном
|Давид Бабаян назначен министром иностранных дел Арцаха
|Ашхабадский итоговый документ распространен в качестве документов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН
|Новогоднее обращение Генерального Директора Банка ВТБ (Армения) Ивана Телегина
|С Новым годом!
|Рабочий график Банка ВТБ (Армения) в праздничные дни и возможности дистанционных каналов обслуживания
|В отношении соучредителя новостного сайта ArmNews возбуждено уголовное дело за призывы к насилию
|Сурен Папикян: Сегодня крайне важно иметь альтернативную дорогу в Сюнике
|Читать больше
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