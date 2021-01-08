Пятница, 8 Января 2021 18:27

АрмИнфо. Партия секретаря Совбеза Арцаха Виталия Баласаняна <Справедливость> призывает политические силы Армении добиваться отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом говорится в заявлении партии главы Совбеза Арцаха Виталия Баласаняна <Справедливость>.

В заявлении, также отмечается: <Пораженческая позиция властей Арцаха и Армении в арцахском вопросе, международных отношениях, диаметрально противоположные политические заявления привели к тому, что мир воспринял карабахский вопрос не как борьбу за право на самоопределение, а как чисто территориальный спор, катастрофические последствия которого несет сегодня армянский народ.

Ильхам Алиев не был наказан за военные преступления. В частности, Азербайджан подвергал ежедневным бомбардировкам мирных жителей, использовал запрещенное оружие и пытки в отношении пленных в ходе 44 дней. Сейчас Алиев уже оставляет за собой право контролировать выезд и въезд армянских или других официальных лиц в Арцах. При каменном молчании властей Армении и Арцаха он хвастается, что Арцах является <их территорией>, и угрожает, что, если официальный представитель Армении посетит Арцах то, <ответ будет очень резким>.

Партия <Справедливость> решительно осуждает беспрецедентное, агрессивное и безответственное поведение политического руководства Азербайджана, призывает международное сообщество, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также гаранта прекращения огня между сторонами

- Россию, осудить заявление Алиева. Урегулирование конфликта силовым

путем может стать катастрофическим прецедентом для этого региона.

Партия <Справедливость> заявляет, что прекращение огня, установленное

заявлением от 9 ноября, должно иметь политическое содержание с точки

зрения восстановления статуса Республики Арцах (восстановление статус-кво до разрешения конфликта) и восстановление границ, в противном случае существующие проблемы станут минами замедленного действия для мирного процесса в регионе.

Арцахская партия <Справедливость> убеждена, что противник возлагает новые надежды на встречу, которая должна состояться 11 января.

Противник желает вести переговоры с побежденным и капитулировавшим лидером, поэтому мы призываем все парламентские и внепарламентские политические силы Армении и общественность потребовать отставку премьер-министра>.