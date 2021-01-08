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 Пятница, 8 Января 2021 17:15
Ани Мшецян

Арцвик Минасян сообщил, что оппозиция обратиться в административный суд и предотвратит сдачу территорий Азербайджану

Арцвик Минасян сообщил, что оппозиция обратиться в административный суд и предотвратит сдачу территорий Азербайджану

АрмИнфо. Представитель партии АРФ <Дашнацкутюн> Арцвик Минасян сообщил, что оппозиция намерена представить в административный суд иск, который позволит предотвратить сдачу территорий Армении Азербайджану.

В беседе с журналистами Минасян отметил, что правовой процесс уже начался. <Не знаю как для власти, а для нас карта Советской Армении не является панацей и мы не намерены мириться со сдачей территории на основании устаревших карт. Наша территория там, где расположены наши войска>,- подчеркнул он.

Представитель АРФД заметил, что действия властей, которые просто так сдают врагу территории противозаконны. <Мы будем бороться с подобными действиями властей всеми законными путями, и мы обратимся в административный суд. Наше требование исходит из интересов всех граждан Армении, и мы будем бороться до конца>, - заключил Минасян. 


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